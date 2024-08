Les dirigeants du gouvernement s'accordent sur un nouveau budget avec des milliards de déficits

"Des expériences de longue date en matière de pratique domestique montrent que tous les projets ne peuvent être réalisés en l'espace d'une année fiscale", déclare le communiqué gouvernemental. "Cela entraîne un 'solde' de fonds". Ces fonds pourraient ensuite être compensés par les douze milliards d'euros.

Les modifications convenues du projet de budget seront désormais décidées par le cabinet dans le cadre de la procédure dite de circulation, a également annoncé le porte-parole du gouvernement Steffen Hebestreit. Cela signifie que le cabinet ne se réunit pas, mais vote par écrit. Ensuite, le nouveau projet peut être envoyé au Bundestag et au Bundesrat.

Le cabinet fédéral avait déjà approuvé le projet de budget pour 2025 mi-juillet. À ce moment-là, il y avait encore un écart de financement d'environ 17 milliards d'euros, qui devait être considérablement réduit par diverses mesures. Cependant, il y a eu de nouveau des désaccords sur le chemin exact à suivre. Scholz, Habeck et Lindner ont repris les discussions dans le but d'obtenir un résultat d'ici vendredi.

