Les dirigeants de Smartmatic accusés par le ministère de la Justice pour un prétendu système de corruption aux Philippines

Parmi les dirigeants de Smartmatic visés par des charges figure le président de la société, Roger Piñate, selon un communiqué de presse du ministère de la Justice. L'acte d'accusation lui-même ne semble pas être disponible publiquement pour le moment.

Les procureurs ont déclaré dans le communiqué de presse que l'acte d'accusation découle de pots-de-vin présumément versés par Smartmatic à Andres Bautista, l'ancien haut fonctionnaire des élections aux Philippines, pour obtenir et conserver des contrats liés à la fourniture de machines à voter et de services électoraux pour les élections philippines de 2016.

Bautista était déjà visé par des charges connexes aux États-Unis et figure dans le nouvel acte d'accusation, selon le communiqué de presse.

Smartmatic a publié un communiqué reconnaissant les actes d'accusation, indiquant que les deux dirigeants encore en poste ont été immédiatement placés en congé, bien qu'ils « restent innocents jusqu'à ce qu'ils soient reconnus coupables ».

La société a ajouté : « Aucun acte de fraude électorale n'a été allégué et Smartmatic n'est pas visée. Les électeurs du monde entier doivent être assurés que les élections auxquelles ils participent sont menées avec la plus grande intégrité et transparence. »

Même si les charges ne concernent pas l'élection de 2020, le nouvel acte d'accusation fait déjà des vagues dans les poursuites en cours intentées par Smartmatic contre des médias conservateurs qui ont propagé le mensonge selon lequel son logiciel aurait truqué l'élection de 2020 aux États-Unis.

Fox News et Newsmax font face à des poursuites en diffamation de la part de Smartmatic. Fox a refusé de commenter et Newsmax n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

À la fois Fox News et Newsmax affirment ne pas avoir diffamé qui que ce soit et soutiennent que le premier amendement protège leur couverture de 2020, lorsqu'ils ont accordé du temps d'antenne à des alliés de l'ancien président Donald Trump qui affirmaient à tort que Smartmatic et une autre société de vote avaient manipulé les résultats.

Fox News et Newsmax se sont emparés des allégations de pots-de-vin aux Philippines depuis que CNN a rapporté l'an dernier les premières charges contre Bautista et l'enquête criminelle en cours du ministère de la Justice.

Les avocats de Fox News et de Newsmax ont argumenté que toute poursuite criminelle contre les dirigeants de Smartmatic nuirait considérablement à la réputation publique de la société de vote, la rendant beaucoup plus difficile à faire valoir qu'elle a été seule

