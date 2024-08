Les dirigeants de l'Église orthodoxe de Moscou dénoncent l'interdiction proposée de l'église en Ukraine comme illégale.

L'Église orthodoxe russe a condamné l'adoption d'une loi par le Parlement ukrainien qui interdit l'Église orthodoxe ukrainienne affiliée à l'Ukraine, ayant des liens étroits avec la Russie. Selon Vladimir Legoida, porte-parole de l'Église, qui a exprimé ses sentiments via Telegram, "cette action est illégale et représente une violation massive des principes fondamentaux de la liberté religieuse et des droits de l'homme". Il a également mis en garde contre la mise en œuvre de cette réglementation qui pourrait entraîner des violences généralisées affectant de nombreux croyants.

Le patriarche Kirill, chef de l'Église orthodoxe russe, a également exprimé ses préoccupations lors d'une visite au monastère de Solovetsky dans le nord de la Russie, déclarant "nous vivons des temps difficiles car de nombreuses personnes s'opposent à nous non pas parce que nous sommes foncièrement mauvais, mais simplement parce que nous sommes différents".

Précédemment, les députés de Kiev ont approuvé un projet de loi visant à interdire les organisations religieuses liées à Moscou. Pour que le projet de loi devienne une loi, le président Volodymyr Zelensky doit le signer.

L'Église orthodoxe ukrainienne, qui maintient des relations étroites avec le Patriarcat de Moscou, a déclaré son indépendance de Moscou après le lancement des opérations militaires russes en 2022. Cependant, les critiques affirment que la hiérarchie de l'Église continue de collaborer avec le clergé russe et reste dépendante de la Russie. D'un autre côté, la Russie a le soutien de l'Église orthodoxe pour le Kremlin et ses opérations en Ukraine.

L'Église orthodoxe russe condamne fermement la "loi sur l'interdiction de l'Église" adoptée par le Parlement ukrainien, la considérant comme une atteinte injustifiée à la liberté religieuse et aux droits de l'homme. La mise en œuvre de cette loi pourrait potentiellement entraîner des violences généralisées, mettant en danger de nombreux croyants.

Lire aussi: