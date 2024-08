- Les dirigeants de la branche est d'Edeka expriment leur distance avec l'initiative anti-AfD

Edeka prend fermement position contre le parti AfD avant les élections régionales en Saxe et en Thuringe, en utilisant une campagne marketing. Cependant, ce geste a suscité des dissensions au sein de l'entreprise. Diverses succursales dans les États allemands de l'Est se distancient des actions d'Edeka. Les gérants locaux des magasins, utilisant les plateformes de médias sociaux comme Facebook et Instagram, ont exprimé qu'ils ne s'engagent pas dans les questions politiques et ne soutiennent pas la campagne de la maison mère.

Une déclaration de "Nah und Gut à Saxon Bockau", également affilié à Edeka, déclare : "Nous ne comprenons ni n'approuvons pourquoi Edeka exprime des opinions politiques, et nous nous en distancions fermement." Leurs marchés sont ouverts à tous et ils opèrent indépendamment en tant que détaillants pour leur communauté. Exprimer des opinions politiques en tant qu'entreprise met en danger "notre existence et nos emplois", ajoutent-ils, soulignant leur dépendance à chaque client.

Des sentiments similaires ont été exprimés par les propriétaires des marchés Edeka à Halberstadt, Aschersleben et Zerbst, tous en Saxe-Anhalt. Les trois déclarations incluent la phrase : "Je suis un détaillant alimentaire, pas un politique, et je ne me mêlerai pas de telles questions avec mon marché !"

Edeka et la campagne Anti-AfD

Edeka a publié une publicité à pleine page dans le "Frankfurter Allgemeine Zeitung", le journal hebdomadaire "Die Zeit" et sur les réseaux sociaux. Intitulée "Pourquoi le bleu n'est pas une option chez Edeka", la publicité fait référence à l'utilisation par le parti AfD de bleu comme couleur principale.

La publicité présente divers fruits et légumes tels que les concombres, le brocoli, les bananes, les cerises et les fraises. Le texte dit : "Dans la section des fruits et légumes, il y a une variété de couleurs à choisir." Il poursuit : "L'évolution nous a appris : le bleu n'est pas un bon choix. En Allemagne, les Bleus sont déjà la plus grande menace pour une société diverse."

Le parti AfD a réagi à la campagne marketing d'Edeka. Torben Braga, porte-parole adjoint du conseil d'État de Thuringe, a remercié un réseau social non nommé pour son "soutien assidu" dans la campagne électorale. Il s'est adressé à Edeka en disant : "Vos clients, employés, fournisseurs votent aussi pour nous."

L'association de commerce HDE critique également l'AfD

L'Association allemande du commerce (HDE) a également exprimé son opinion publiquement cette semaine. Le président Alexander von Preen a appelé à voter pour les partis démocratiques. "Je ne peux que mettre en garde tous les partis contre la distorsion des normes sociales vers l'exclusion et la haine", a-t-il déclaré. "Cela ne conduit pas la société et l'économie vers un avenir prospère, mais vers une impasse", a-t-il ajouté.

Selon HDE, il y a actuellement environ 120 000 postes vacants dans le commerce. "D'où viendra toute la main-d'œuvre nécessaire si les politiciens exclusifs et isolateurs arrivent au pouvoir ?" a demandé von Preen. Il a décrit l'AfD comme dangereuse et irresponsable : "Avec Bjorn Hocke, une figure de proue de l'AfD, a une fois de plus révélé son souhait de banqueroute pour les entreprises familiales qui soutiennent publiquement une campagne pour la diversité dans la société et l'économie", a souligné von Preen.

Le candidat principal de l'AfD en Thuringe, Höcke, a critiqué la campagne "Fabriqué en Allemagne - Fabriqué par la diversité", une initiative de plus de 40 entreprises allemandes. Les participants comprennent la chaîne de magasins Rossmann, le fabricant de tronçonneuses et d'outils de jardin Stihl, le conglomérat alimentaire Pfeifer & Langen, le fabricant d'appareils électroménagers Vorwerk et l'expert en audio Sennheiser. Höcke a critiqué la campagne lors d'un événement électoral du week-end à Sommerda, selon un rapport de MDR, la qualifiant d'hypocrite. "J'espère que ces entreprises subiront de graves instabilités économiques", a déclaré Höcke.

