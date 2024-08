- Les dirigeants allemands ont également été invités à déterminer la voie à suivre pour l'Union européenne.

Avant les élections régionales en Saxe, la CDU n'a pas explicitement mentionné les partenaires potentiels de coalition. "Nous devons continuer à travailler dur", a déclaré le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, lors de l'émission matinale de ZDF. Il n'a pas précisé avec qui il préférerait s'associer après les élections, mais tous les partis ont exclu de travailler avec l'AfD.

During the ZDF interviews, leaders of major Saxon parties were individually interviewed. Not all discussed points directly affected the Free State.

Kretschmer a de nouveau plaidé en faveur de la réduction des livraisons d'armes à l'Ukraine et de négociations avec la Russie. Les fonds destinés aux armes ukrainiennes devraient être affectés à un système de défense antimissile ici. "Si vous avez un voisin louche et dangereux, seule la dissuasion fonctionne."

Il a également réaffirmé sa poussée pour une politique d'expulsion rigoureuse. Près de 300 000 personnes ont demandé l'asile en Allemagne l'an dernier. "Nous devons réduire cela à 30 000 à 40 000", a déclaré Kretschmer.

Selon le Politbarometer de ZDF, la CDU est en tête avec 34 %, suivie de près par l'AfD avec 30 %. L'Alliance pour le progrès et la justice sociale (BSW) est troisième avec 11 %, tandis que le SPD et les Verts ont chacun 6 %, et la Gauche est en danger de ne pas atteindre le seuil de 5 % avec 4 %. Selon ces chiffres, la CDU pourrait maintenir son alliance précédente avec le SPD et les Verts. Le nouveau parlement régional de Saxe sera élu le 1er septembre.

Pour l'AfD en Saxe, la politique éducative est un sujet de campagne principal avant l'élection du 1er septembre. Le candidat principal de l'AfD, Jörg Urban, a affirmé sur ZDF que la Saxe était "aveugle aux autres" en matière d'éducation. Les enseignants existants doivent être motivés, le personnel à temps partiel doit passer à temps plein, et les retraités doivent être encouragés à continuer de travailler. L'immigration doit également être réduite de manière significative pour rendre la Saxe "moins attractive" pour les personnes cherchant à entrer dans le système social allemand et potentiellement à s'engager dans des activités criminelles.

D'un autre côté, l'Alliance pour le progrès et la justice sociale (BSW) en Saxe priorise la paix en Europe. "Nous voulons des pourparlers de paix. Une architecture de sécurité ne peut être atteinte qu'avec la Russie", a déclaré la candidate principale de la BSW, Sabine Zimmermann. Elle s'oppose aux stations d'armes américaines supplémentaires en Allemagne, affirmant que cela exacerb

Lire aussi: