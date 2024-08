Les directives révisées de l'Église mormones pour les personnes transgenres interdisent leur implication dans des activités liées aux jeunes.

Le manuel récemment dévoilé de l'Église, publié le lundi, semble être un autre revers pour la communauté LGBTQ, qui lutte déjà avec des interdictions ou des limitations étatiques concernant la participation aux sports et l'accès limité aux soins affirmant le genre.

Les directives mises à jour de l'Église pour ses membres transgenres interdisent désormais aux individus "s'adonnant à des modifications chirurgicales, médicales ou sociales s'écartant de leur sexe à la naissance" de prendre des rôles spécifiques au genre au sein de l'Église, d'enseigner, de travailler avec des enfants ou des jeunes, conformément à ses directives aux leaders locaux.

Selon la politique révisée, les individus transgenres ne seront pas autorisés à participer à des activités de nuit conçues pour les deux sexes. Ils peuvent however assister à des activités de nuit spécifiques au genre, telles que des camps pour femmes, avec des personnes partageant leur sexe à la naissance.

L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours considère la transition sociale comme l'identification et la présentation intentionnelles contraires à leur sexe à la naissance, incluant leur choix de tenue, de noms et de pronoms.

L'Église a décliné de commenter la question, mais a dirigé CNN vers les questions fréquemment posées de son manuel pour clarifier la raison derrière le changement des politiques transgenres.

Selon le manuel, l'Église vise à aider ses leaders locaux à minister efficacement aux membres transgenres et à leur famille, "clarifier les directives concernant le baptême et la confirmation, les ordonnances sacerdotales et les ordonnances du temple", et "maintenir la cohérence dans les politiques tout en offrant aux leaders locaux la flexibilité pour minister en fonction des besoins individuels".

L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui considère les membres transgenres comme des constituants précieux et nécessaires, peut inscrire des annotations sur leurs dossiers de membre, une situation similaire pour les individus condamnés pour abus sexuels sur enfants, comportement sexuel prédatoire et implication dans la pornographie enfantine, selon le manuel.

Les dirigeants de l'Église s'opposent à la transition d'un sexe à la naissance et imposent certaines restrictions de membership aux individus transgenres, telles que "recevoir ou exercer" la prêtrise, obtenir ou utiliser une recommandation du temple, et se qualifier pour certains appels de l'Église.

"Ils peuvent recevoir d'autres appels ou affectations qui offrent des opportunités de croissance et de service envers les autres", indique la directive.

Les directives recommandent également aux individus transgenres d'utiliser des toilettes individuelles lorsqu'elles sont disponibles, et si elles ne le sont pas, ils ont l'option d'utiliser des toilettes correspondant à leur perception de leur genre intérieur, sous la surveillance d'une personne de confiance pour assurer l'intimité.

Tyler Lefevor, un thérapeute et chercheur basé à Utah, queer et élevé dans l'Église, a qualifié les politiques mises à jour de "décevantes" en raison de leur limitation des libertés des leaders locaux de l'Église dans l'interprétation des politiques de l'Église.

Lefevor croit que l'intention de l'Église est de resserrer le contrôle, déclarant : "C'est essentiellement l'Église qui dit : 'C'est comme ça qu'on veut que vous le fassiez.'"

Il s'inquiète de l'impact que ces nouvelles politiques ont sur les membres transgenres, suggérant : "C'est comme dire : 'On ne veut pas vraiment de vous ici, s'il vous plaît partez.' ou 'Si vous êtes ici, vous devez vous conformer à ces attentes très élevées concernant votre présentation.'"

Lefevor sent que l'Église a envoyé des signaux contradictoires concernant l'acceptation des membres LGBTQ, reconnaissant ses récents efforts pour encourager le respect et le soutien de la communauté, mais admettant que la position des politiques suggère que les membres LGBTQ doivent se conformer pour être acceptés.

"Cela crée des obstacles pour les individus LGBTQ car leurs interactions avec les autres

