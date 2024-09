Les dinosaures étaient accompagnés par la présence clignotante des lucioles.

Dans le film "Jurassic Park", des scientifiques réaniment des dinosaures en utilisant le sang ancien d'un moustique emprisonné dans de l'ambre. Dans la réalité, les chercheurs sont fascinés par de tels fossiles, se concentrant principalement sur l'insecte lui-même, surtout s'il est aussi extraordinaire que le ver lumineux qui a parcouru la Terre il y a des millions d'années.

Les yeux de dinosaures ont peut-être été gratifiés du spectacle de la luminescence, car la bioluminescence était probablement courante chez les insectes pendant l'ère du Crétacé. Un insecte récemment révélé, scellé dans de l'ambre, date d'environ 99 millions d'années. Les scientifiques affirment qu'il s'agit d'une larve lumineuse (Lampyridae). Ils détaillent leurs découvertes dans le journal "Proceedings B" de la Royal Society britannique.

Le nouveau coléoptère identifié, qui présente des organes émetteurs de lumière, est nommé Flammarionella hehaikuni. On pense qu'il est l'ancêtre féminin des sous-familles modernes Luciolinae, affirme l'équipe de recherche dirigée par Chenyang Cai de l'Institut de géologie et de paléontologie de Nanjing en Chine. L'organe lumineux situé près de la pointe de l'abdomen du coléoptère présente une forte similitude avec les organes producteurs de lumière des lucioles actuelles.

Découvertes abondantes de vers luisants dans un dépôt d'ambre

Il s'agit de la deuxième espèce de vers luisants de la période du Crétacé à être découverte, qui s'étendait de 145 à 66 millions d'années. Une luciole à plumes et un coléoptère lumineux appartenant à la famille fossile des Cretophengodidae ont également été découverts pendant cette période. Tous ont été trouvés dans de l'ambre de 99 millions d'années provenant de la vallée de Hukawng, dans le nord de la Birmanie.

Comme l'explique le premier auteur, ces fossiles proviennent du même dépôt et de la même époque d'ambre, et ils montrent une variété d'adaptations morphologiques liées à la bioluminescence. Cela suggère que le processus évolutif de cette période a produit de nombreux organes émetteurs de lumière.

Les recherches indiquent que les coléoptères bioluminescents ont pu émerger entre la fin du Jurassique et le début du Crétacé. La prolifération de Lampyrides bien documentées est une preuve que les spectacles lumineux de divers vers luisants existaient déjà pendant la période du Crétacé.

Petites lucioles volantes lumineuses en Europe centrale aujourd'hui

Plus de 2 000 espèces de lucioles ont maintenant été reconnues - avec seulement quelques-unes habitant l'Europe centrale. Chez certaines espèces, seul le mâle peut voler, tandis que toutes les espèces ne produisent pas de lumière des deux sexes. En Europe centrale, vous rencontrerez inévitablement des petits mâles volants de lucioles splendides (Lamprohiza splendidula).

Les organes lumineux sont toujours situés à l'extrémité arrière. La lumière verte est le résultat d'une réaction chimique : la luciférine se transforme en oxyluciférine par l'enzyme luciférase. During this transition, energy is released as light. Les experts supposent que les organes lumineux servent à la recherche de partenaires ou à la communication.

Le premier auteur, Chenyang Cai, suggère que la bioluminescence chez les coléoptères pourrait avoir été initially a defensive mechanism. "La lumière émise aurait pu agir comme un signal d'alerte pour les prédateurs potentiels, signalant la toxicité ou l'ingérabilité des coléoptères." Cette conjecture est étayée par les observations selon lesquelles de nombreux coléoptères possèdent déjà des organes lumineux à leurs stades larvaires, bien avant d'atteindre la maturité sexuelle, ce qui suggère une finalité autre que le courtisan.

Le nouveau coléoptère découvert mesure environ 8,5 millimètres de longueur, 2,9 millimètres de largeur, est de couleur brun foncé et est très poilu. Sa caractéristique la plus distinctive est ses antennes longues et remarquablement dentelées. Cette nouvelle espèce diffère considérablement des Luciolinae modernes, dont les antennes ont généralement des fils minces et courts, selon la recherche. Cependant, Flammarionella est toujours attribuée à cette sous-famille, avec l'espoir que d'autres vers luisants bien préservés de la période du Crétacé seront bientôt découverts.

L'auteur principal, Chenyang Cai, attribue cette confiance à l'abondance d'arbres producteurs de résine dans les forêts du Crétacé. La résine protégeait les arbres et emprisonnait simultanément de nombreux insectes. "La résine a piégé ces organismes rapidement et les a protégés de la décomposition, de l'érosion et des charognards, aboutissant finalement à des fossiles exquisément préservés."

L'étude ajoute que le ver luisant présente des transformations insolites de ses antennes. Les dépressions ovales peu profondes aux extrémités des segments d'antennes pourraient avoir aidé à la détection des odeurs. "Ce type d'organe sensoriel dans les antennes n'a pas été documenté chez les vers luisants auparavant. Des pits similaires peuvent être trouvés dans divers ordres d'insectes et sont utilisés comme organes sensoriels."

Les dinosaures ont peut-être été témoins de la luminescence de ces anciens vers luisants, car la bioluminescence était courante chez les insectes pendant l'époque des dinosaures, la période du Crétacé. Le nouveau coléoptère découvert, Flammarionella hehaikuni, est considéré comme l'ancêtre féminin des lucioles modernes, ce qui indique également la présence de vers luisants pendant l'époque des dinosaures.

