Les difficultés de Novak Djokovic se poursuivent après la défaite à Indian Wells

Djokovic s'incline face à Taro Daniel 7-6 4-6 6-1

Sa première défaite à Indian Wells depuis ses débuts dans le tournoi en 2006

Le Serbe disputait son premier match depuis son opération du coude il y a quelques semaines.

Son dernier titre du Grand Chelem remonte à Roland-Garros 2016

Le Serbe était autrefois le joueur le plus dominant du monde - il a remporté quatre titres du Grand Chelem d'affilée de 2015 à 2016 - mais il n'a pas montré grand-chose de cette forme éblouissante lorsqu'il a été surpris par le qualifié japonais Taro Daniels 7-6 (7-3) 4-6 6-1 au deuxième tour d'Indian Wells dimanche.

Il n'est donc pas étonnant que Djokovic, touché par une blessure, ait déclaré aux journalistes après la rencontre : "Pour moi, c'était comme le premier match que j'ai joué sur le circuit. C'est très bizarre.

Djokovic, qui a bénéficié d'une exemption au premier tour, a perdu une avance de 5-2 dans le premier set et a commis 61 fautes directes.

Après avoir connu tant de succès dans le désert californien en remportant cinq titres, il a quitté Indian Wells dimanche pour la première fois depuis ses débuts en 2006. Il n'avait plus perdu contre un joueur issu des qualifications depuis 2008 à Miami.

Alors que sa forme commençait à décliner à la fin de l'année 2016, Djokovic a admis qu'il avait été affecté par des problèmes en dehors du court, sur lesquels il n'a pas donné de détails. Mais ses problèmes de coude semblent certainement être la plus grande préoccupation.

Djokovic a mis fin à sa saison après Wimbledon en 2017 et, même s'il n'était pas à son meilleur, il a décidé de participer à l'Open d'Australie de cette année, où il a été éliminé par le Sud-Coréen Hyeon Chung au quatrième tour.

Il a ensuite annoncé début février avoir subi une "petite intervention médicale" au coude, avant de s'entraîner à Las Vegas avec son célèbre entraîneur Andre Agassi.

Retournement rapide après l'opération

"Je n'étais même pas censé être ici en raison de l'intervention chirurgicale qui a eu lieu il y a seulement cinq ou six semaines", a déclaré Djokovic.

Comme si l'opération ne suffisait pas, Djokovic semblait souffrir d'une maladie à la veille d'Indian Wells.

"J'ai complètement perdu le rythme, tout", a déclaré Djokovic. "Je me suis un peu battu avec ma santé ces deux dernières semaines.

"Mais... J'étais reconnaissant d'être sur le court après une opération aussi rapide. Mais en même temps, je ne me sentais pas bien du tout.

"J'ai commis tellement de fautes directes que c'était l'un de ces jours où vous n'êtes pas capable de trouver le rythme depuis la ligne de fond, en particulier du côté du revers. Cela a toujours été un coup solide pour moi tout au long de ma carrière.

"J'ai juste commis quelques erreurs inexplicables et inhabituelles. Mais je pense que cela fait partie des circonstances particulières dans lesquelles je me trouve en ce moment.

Le soutien de Del Potro

Si quelqu'un sait ce que c'est que d'être blessé, c'est bien Juan Martin del Potro - la carrière du vainqueur de l'US Open 2009 a été ravagée par des blessures au poignet. Mais l'Argentin soutient Djokovic dans son rétablissement.

"Je pense que ce n'est qu'une question de temps pour arriver là où il mérite d'être", a déclaré Del Potro. "Et si son corps se sent bien, le tennis viendra et la confiance aussi.

"Mais ce n'est pas facile de gérer ce genre de frustrations après des blessures ou lorsque vous êtes toujours le favori d'un tournoi, que vous arrivez ici et que vous perdez au premier tour.

"Mais il est assez fort pour faire face à cela, je l'aime et je veux le voir très bientôt parmi les meilleurs.

Pour l'instant, Del Potro - au vu de son excellent début d'année 2018 - semble être le grand rival de Roger Federer à Indian Wells.

Alors que Federer s'est imposé sous la pluie face à l'Argentin Federico Delbonis 6-3 7-6 (8-6) pour son entrée en lice, Del Potro a entamé son tournoi en battant le prometteur Australien Alex de Minaur 6-2 6-1.

Quant à Djokovic, la question est de savoir s'il jouera à Miami à la fin du mois.

