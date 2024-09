Les difficultés de médiation pour un accord de cessez-le-feu à Gaza font craindre que la résolution du conflit ne soit atteinte avant la fin du mandat du président Biden.

Biden et son équipe ont continué à exprimer de l'optimisme quant à la négociation d'un accord, mais des complications récentes ont assombri leur humeur.

Des sources proches des négociations affirment que Hamas et son leader, Yahya Sinwar, ne semblent pas réellement intéressés par un accord. Ils accusent Hamas de rendre les négociations plus difficiles après l'exécution récente de six otages à Gaza.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a également douché les espoirs américains, bien que l'équipe de Biden ait principalement gardé le silence sur les critiques à son égard. Netanyahu a déclaré ouvertement cette semaine qu'un accord n'était pas imminent et plaide pour une présence israélienne permanente dans le sud-ouest de Gaza, allant à l'encontre des appels internationaux, y compris celui des États-Unis, pour que Israël se retire finalement.

Les manifestations contre le gouvernement Netanyahu ont augmenté en Israël en raison de l'incapacité du gouvernement à conclure un accord qui permettrait de récupérer les plus de 100 otages, plusieurs d'entre eux étant américains.

Les officiels américains maintiennent que le principal obstacle à l'impasse est Hamas. Un haut responsable a admis à CNN que Hamas "pourrait ne jamais vouloir un accord", reflétant les préoccupations largement exprimées en public et en privé concernant le désir de Sinwar d'atteindre un "oui" dans les pourparlers de cessez-le-feu et d'otages qui ont de nouveau stagné.

Lorsqu'on lui a demandé si plus de pression sur Netanyahu pourrait aider à conclure un accord, un autre haut responsable a répondu : "Le président a choisi sa stratégie pour amener Netanyahu à la ligne d'arrivée."

En ce qui concerne le retrait d'armes ou l'utilisation d'autres leviers américains sur Israël, le haut responsable s'est interrogé sur la possibilité que cela change le comportement d'Israël, compte tenu de la présence du ministre d'extrême droite Itamar Ben-Gvir dans le gouvernement.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que tant Israël que Hamas étaient responsables de trouver un "oui" sur les questions restantes.

Si un accord de cessez-le-feu ne se matérialise pas dans les prochains mois, ce serait un revers important de la politique étrangère pour Biden, qui a consacré beaucoup de temps, d'efforts et de capital politique à la recherche d'une fin au conflit. L'attention de Biden sur la politique étrangère, en particulier le conflit de Gaza, a augmenté ces dernières semaines suite à sa décision de mettre fin à sa campagne de réélection.

Des conseillers ont décrit Biden comme "obsédé" par la question récemment.

Les nouvelles préoccupantes du week-end selon lesquelles l'armée israélienne avait récupéré les corps de six otages assassinés par Hamas à Gaza, dont Hersh Goldberg-Polin, Israélien-Américain, ont déclenché des alarmes dans l'administration concernant la volonté de Sinwar de négocier un cessez-le-feu.

"Cela a apporté un sentiment d'urgence au processus, mais cela a également remis en question la disposition de Hamas à conclure un accord de quelque nature que ce soit", a déclaré le premier haut responsable de l'administration.

Alors que certains officiels américains ont commencé à remettre en question l'engagement de Hamas envers un accord, des doutes ont également émergé quant à la volonté de Netanyahu de conclure un accord qui pourrait potentiellement affaiblir sa poigne sur le pouvoir.

Cette semaine, Netanyahu a tenu deux conférences de presse pour insister sur le fait que les forces israéliennes doivent rester dans le corridor de Philadelphi, une bande le long de la frontière Égypte-Gaza, pour prévenir le trafic illégal de Hamas et d'autres groupes militants. Cependant, cela contredit l'accord de cessez-le-feu que l'administration a affirmé qu'Israël avait accepté, qui prévoyait un retrait initial de l'IDF de cette frontière dans la première phase et un retrait complet de Gaza dans la deuxième phase.

"À mon avis, moins on en dit sur des questions particulières, mieux c'est", a déclaré un haut responsable de l'administration aux reporters en réponse à la conférence de presse de Netanyahu. "Prendre des positions concrètes au milieu d'une négociation n'est pas toujours particulièrement utile."

Les officiels américains ont été choqués par l'assassinat à Téhéran du leader de Hamas, Ismail Haniyeh, believed to be the work of the Israelis. Biden et son équipe craignaient que la mort de Haniyeh ne mette en danger le cessez-le-feu et les pourparlers d'otages alors qu'ils semblaient proches d'une conclusion. Haniyeh était l'un des principaux négociateurs de Hamas.

Juste une semaine avant la réunion à la Maison Blanche, où l'assassinat n'a pas été mentionné, Netanyahu a assuré au président américain qu'il était sérieux quant à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu après que Biden ait insisté - en élevant parfois la voix - pour qu'un accord soit conclu en quelques semaines.

Après la mort de Haniyeh, Biden a eu une conversation téléphonique animée avec Netanyahu pour réitérer que

Je ne peux pas m'asseoir ici aujourd'hui et vous assurer que nous réussirons dans cette entreprise. Je ne peux pas vous dire à quel point nous sommes proches à cet instant précis, a-t-il déclaré. "C'est un fait que, si l'on étudie l'ébauche, 90% des paragraphes ont été acceptés, mais dans toute négociation où j'ai été impliqué, les 10% restants sont la partie la plus difficile à aborder car c'est la plus exigeante."

La pression s'est également accrue sur Netanyahu de la part de ses chefs militaires et de la défense après presque un an de conflit à Gaza, tout en faisant face à des attaques provenant d'autres fronts, ce qui a laissé l'armée israélienne à bout de forces.

"Je comprends que le ministère de la Défense et l-IDF aspirent à la fin du conflit. Ils ont besoin de temps pour se ressourcer et se préparer, au cas où un conflit éclaterait au nord [contre le Hezbollah]", a ajouté un deuxième haut responsable de l'administration.

Face aux questions de la presse sur la différence entre les messages des États-Unis et d'Israël, le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a affirmé que les États-Unis restaient "réalistes" quant à l'avancement des négociations.

"Je rejette fermement l'idée que nous trompons votre équipe ou que nous sommes excessivement optimistes", a déclaré Kirby. "Nous sommes réalistes et nous pensons effectivement avoir fait des progrès significatifs ces derniers mois dans l'organisation de la structure de l'accord, mais aucun accord n'est finalisé tant que chaque élément n'est pas finalisé."

De son côté, Biden est resté optimiste quant à la conclusion d'un accord malgré les difficiles pourparlers. Lorsque CNN lui a posé la question lundi sur ce qui différencie le nouvel accord des propositions antérieures infructueuses, Biden a simplement répondu : "L'espoir ne meurt jamais."

Malgré l'optimisme exprimé par Biden et son équipe, l'exécution récente de six otages à Gaza a soulevé des préoccupations quant à l'intérêt sincère de Hamas à négocier un accord, rendant les négociations plus difficiles.

La complexe politique entourant le conflit de Gaza a conduit le secrétaire d'État américain Antony Blinken à convenir que tant Israël que Hamas ont un rôle à jouer pour parvenir à un "oui" sur les questions restantes.

