- Les difficultés de la formation d'un gouvernement de coalition en Thuringe

L'Alternative pour l'Allemagne (AfD) triomphe, la coalition de gauche s'effondre : À la suite de la remarquable performance de l'AfD lors des élections régionales, un processus complexe de formation du gouvernement attend en Thuringe. Actuellement, une alliance potentielle entre la CDU, le BSW et le SPD ne devrait pas obtenir la majorité des sièges au Parlement régional. Par conséquent, ils devraient intégrer La Gauche ; cependant, la CDU a exclu toute collaboration avec ce parti lors de son congrès fédéral.

Selon les estimations de l'ARD et du ZDF, l'AfD, dirigée par le président d'État Björn Höcke, a terminé première, marquant ainsi la première fois depuis sa création en 2013 où l'AfD a obtenu le plus grand nombre de voix lors d'une élection régionale. L'AfD, considérée comme un parti d'extrême droite fiable par l'Office pour la protection de la Constitution de Thuringe, semble peu susceptible de former une coalition, tous les autres partis ayant rejeté cette possibilité.

La Gauche, dirigée par le ministre-président Bodo Ramelow, a subi de lourdes pertes et est tombée à la quatrième place. Le SPD a remporté un siège au Parlement régional, tandis que les Verts n'ont pas réussi. Le FDP n'a pas non plus réussi à se qualifier.

Prévision : Les Verts et le FDP ne parviennent pas à entrer au Parlement régional

Selon les estimations, l'AfD a augmenté à 32,9 à 33,2 pour cent (2019 : 23,4 pour cent), tandis que la CDU s'est renforcée à 23,6 à 23,7 pour cent (21,7). Le BSW est entré en scène avec 15,6 pour cent, laissant La Gauche, avec laquelle il s'est séparé, derrière. La Gauche a connu une forte baisse et se situe désormais à 12,7 à 12,9 pour cent (31,0).

Les partis composant le gouvernement de coalition de Berlin ont subi de lourdes pertes : le SPD est à 6,0 à 6,1 pour cent, juste au-dessus du seuil de cinq pour cent (8,2), et est sur la voie de son pire résultat jamais enregistré en Thuringe. Les Verts, anciennement membres du gouvernement régional, ne sont pas censés entrer au Parlement d'Erfurt, ainsi que le FDP, qui est projeté à 1,2 pour cent (5,0) selon l'ARD.

Selon les prévisions, l'AfD obtiendrait 32 sièges (22), la CDU 23 sièges (21) et le BSW 15 sièges. La Gauche obtiendrait 12 mandats (29), et le SPD 6 (8). Ensemble, la CDU, le BSW et le SPD disposeraient de 44 sièges, un de moins qu'une majorité.

Environ 1,66 million de personnes étaient habilitées à voter. Le taux de participation projeté est de 73,5 à 74,0 pour cent, comparé à 64,9 pour cent en 2019.

Ramelow : Prendra part aux négociations de formation du gouvernement

La coalition de gauche minoritaire existante, qui dépendait du soutien de la CDU, n'a plus la possibilité d'être rétablie. Ramelow, qui a présidé l'État libre depuis dix ans, doit maintenant former un gouvernement avec le candidat principal de la CDU, Mario Voigt. "La personne du spectre démocratique qui a le plus de voix doit lancer des discussions, doit envoyer des invitations. Je soutiendrai toute personne responsable de nous aider à obtenir une majorité démocratique au Parlement", a déclaré l'officiel de La Gauche à l'ARD.

Malgré le refus universel des autres partis, le candidat principal de l'AfD Höcke a déclaré son intention d'engager des négociations sur d'éventuelles coalitions. Le quinquagénaire n'a pas réussi à obtenir un mandat direct dans sa circonscription de Greiz II.

Le BSW pourrait jouer un rôle clé dans la situation actuelle. La dirigeante fédérale du parti, Wagenknecht, qui ne s'est pas présentée elle-même, a indiqué son intention de participer à d'éventuelles négociations de coalition. Elle souhaite que le BSW, ainsi que la CDU et, selon les chiffres actuels, également le SPD, puissent établir un gouvernement solide en Thuringe, a déclaré Wagenknecht lors de sa fête électorale à Erfurt.

Wagenknecht a réitéré ses conditions pour la participation de son parti à un gouvernement régional. De nombreuses personnes sont profondément préoccupées par la question de la paix et s'opposent au déploiement prévu de missiles américains de portée intermédiaire en Allemagne par le gouvernement fédéral, a-t-elle affirmé lors de sa fête électorale à Erfurt. Un gouvernement régional devrait prendre en compte ce désir du peuple et le défendre au niveau national.

Le secrétaire général fédéral de la CDU, Carsten Linnemann, a rejeté les demandes de Wagenknecht d'intégrer la politique de la paix dans d'éventuelles formations de gouvernement conjointes en Saxe et en Thuringe. "À Erfurt, la politique mondiale n'est pas établie, mais plutôt, il s'agit de politique éducative, économique, sécurité intérieure, les questions qui ont vraiment un impact sur les gens", a-t-il déclaré à

En raison du refus de l'AfD de collaborer avec d'autres partis en raison de sa classification en tant que parti d'extrême droite par l'Office de protection de la Constitution de Thuringe, il est crucial que la CDU, le BSW et le SPD intègrent La Gauche pour former une majorité. Cependant, la position de la CDU contre le travail avec La Gauche lors de leur congrès fédéral représente un défi significatif pour la protection de la Constitution et l'établissement d'un gouvernement stable et démocratique en Thuringe.

