- Les différences par rapport à une saison normale

Sonja Zietlow (56) et Jan Köppen (41) animeront "Je suis une célébrité... Sortez-moi d'ici ! La revanche des légendes de la jungle" sur RTL+ à partir du 15 août (aussi sur RTL à partir du 16 août). La saison des Allstars avec 13 anciens candidats promet des changements qui distinguent cette édition spéciale d'une saison régulière.

Qui décide des épreuves ?

Cette fois-ci, la saison des Allstars se déroulera en Afrique du Sud, et non en Australie, où l'émission de télé-réalité a été tournée en 2022 en raison de restrictions de voyage potentielles liées à la COVID-19. Le gagnant du prix de 100 000 euros ne sera pas décidé par le public, car l'édition des Allstars a été enregistrée à l'avance, permettant aux téléspectateurs de RTL+ de diffuser le dernier épisode une journée à l'avance. Sur RTL, l'épisode sera diffusé un jour plus tard, à partir de 20h15 au lieu de la case horaire habituelle en soirée tardive.

Le public n'aura aucune influence sur qui devra affronter l'épreuve de la jungle ou quitter le camp. "Beaucoup de choses seront décidées lors des épreuves et au sein de l'équipe", explique Sonja Zietlow dans une interview accordée à RTL. "On ne peut plus blâmer le public pour les décisions prises de l'extérieur, et on ne peut plus dire qu'on n'est pas vraiment responsable ou qu'on ne peut pas influencer les choses", ajoute Jan Köppen. "En fin de compte, ils devront se regarder dans les yeux et dire : 'Pourquoi as-tu dit que je devais faire ça ou partir ?'", déclare l'animateur, créant ainsi une nouvelle source de tension.

Pas de règles fixes

Zietlow déclare : "Par exemple, si vous ne gagnez pas une épreuve, vous devrez peut-être quitter le camp. C'est une possibilité." Il y aura des conséquences pour ce qui se passe au sein de l'équipe. Selon RTL.de, il n'y aura pas de règles fixes dans la saison des Allstars. Dans une saison régulière, les candidats doivent respecter des règles établies et subir des pénalités en cas de violation.

Pour les deux animateurs, le principal changement est le nouveau format de diffusion, déclare Sonja Zietlow. "Nous ne sommes pas en direct, ce qui signifie que nous n'avons pas à faire des émissions en direct ou travailler jour et nuit. Nous irons quelques fois, ferons une annonce et filmerons de nombreuses épreuves."

