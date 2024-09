- Les dévots de Dieu dispersés dans toute la Rhénanie du Nord-Westphalie

Le mantis religieuse européenne se propage de plus en plus dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Cet insecte thermophile a étendu son aire de répartition depuis les vallées de la Moselle et du Rhin vers le nord en raison du changement climatique, et se dirige maintenant vers la région de l'Emsland, selon des experts du musée d'histoire naturelle LWL de Münster, qui ont examiné des données de la plateforme d'observation Observation.org. Les gens peuvent signaler des observations et des découvertes d'innombrables espèces animales sur cette plateforme.

Malgré son habitat principal dans la région méditerranéenne, le mantis religieux migre vers le nord avec l'augmentation des températures moyennes, selon les naturalistes. "Il est clair que ces insectes, qui peuvent atteindre huit centimètres de long, se sont établis dans certaines régions ici et se reproduisent depuis plusieurs années", explique le Dr. Jan Ole Kriegs, directeur du musée d'histoire naturelle LWL de Münster.

De la Méditerranée à la région du Ruhr

Les rapports citoyens de sightings en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont augmenté. Selon le groupe de recherche, la plupart des mantis religieuses sont signalées dans le sud-ouest de la région. Jusqu'à présent, cette espèce a principalement habité la région du Bas-Rhin et se répand maintenant vers la région du Ruhr et les vallées des montagnes du Rhin de Schiefer.

Repérer cette espèce en dehors de son aire de répartition principale, comme à Münster ou dans le comté de Basse-Saxe de Bentheim, est probablement dû à des spécimens individuels transportés là : "Les insectes pourraient être transportés par le trafic de fret, comme par train, et établir des populations isolées", explique Kriegs. Cela est également facilité par la capacité des femelles à pondre des paquets d'œufs non fécondés, d'où peuvent encore éclore de jeunes - un processus connu sous le nom de parthénogenèse.

Baptisé pour ses antennes en forme de plume

La mantis religieuse européenne appartient à l'ordre des mantis. Elle est baptisée pour ses deux antennes en forme de plume, qui sont tenues devant le corps en position de repos et ressemblent à des bras levés en prière. Ces antennes piquantes servent d'outil de chasse efficace : en faisant des attaques rapides, elles peuvent capturer efficacement des insectes plus petits comme les sauterelles ou les mouches. Les mantis religieuses préfèrent les paysages d'herbe et de buissons secs et chauds et nécessitent des sources de nourriture adéquates.

