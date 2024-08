Les développements à venir en Afrique façonnent notre avenir.

Arrivée à Lagos : C'était ma première visite au Nigéria, et l'excitation de poser le pied dans un nouveau pays inexploré m'a donné des frissons. En faisant la queue pour mon visa, j'ai observé les Nigérians, des individus fiers qui se déplaçaient avec aisance autour de moi. Leur confiance était captivante, et j'avais hâte de les voir en action dans les rues, dans les restaurants et à la foire au cuir. Allaient-ils répondre à mes attentes ? Cela serait une histoire pour une autre fois.

J'étais à Lagos pour la Foire au Cuir de Lagos. C'était la septième édition de la foire, et j'ai été agréablement surpris par sa transformation. Mon temps là-bas a été à la fois impressionnant et instructif, me présentant à de jeunes innovateurs et à des marques d'accessoires établies qui étaient populaires parmi les locaux. Le Nigéria est le sixième plus grand exportateur de cuir au monde, et des marques de luxe comme Prada, Gucci et Louis Vuitton y puisent leurs produits, profitant de la qualité du cuir nigérian.

Avant 2017, il n'y avait pas de plateforme dédiée aux designers de cuir au Nigéria, malgré le potentiel de l'industrie pour booster considérablement le PIB du pays. Reconnaissant cette lacune, Femi Olayebi, la fondatrice d'une marque africaine réussie et une dirigeante de la mode et de l'entrepreneuriat, a établi une plateforme pour mettre en valeur et promouvoir le talent des designers de cuir nigérians. La plateforme visait à rassembler les acteurs de l'industrie, y compris les designers, les artisans, les manufacturiers et les détaillants, pour favoriser les conversations et faire avancer l'industrie.

Reconnaissance Internationale

La Foire au Cuir de Lagos (LFF) est devenue depuis la plus grande foire au cuir en Afrique de l'Ouest. Elle a non seulement changé la perception des articles en cuir nigérians auprès des consommateurs, mais a également encouragé les designers à atteindre encore plus d'excellence et d'innovation. Des ateliers, des masterclasses et des défilés ont été ajoutés aux offres ces dernières années.

Cette année, j'ai assisté à une foire qui était très appréciée internationalement. Ici, les marques émergentes ont présenté leurs idées commerciales à des investisseurs potentiels. Olayebi, la fondatrice, a partagé sa vision d'une plus large représentation des designers de cuir en Afrique, dans le but de fournir une plateforme aux designers pour s'établir et attirer plus de supporters et d'investisseurs. "Cela permettra une scalabilité et une présence mondiale sans précédent pour les marques de cuir africaines", a-t-elle déclaré.

Ce qui m'a le plus impressionné, c'était la préservation des méthodes de production traditionnelles - tissage, tressage et tannage manuel - qui ont été transmises de génération en génération. De nombreux artisans en cuir africains mélangent habilement ces techniques avec des méthodes de fabrication et de couture modernes, aboutissant à des marques vraiment uniques. Il y a un potentiel considérable dans ce domaine, mais trois marques ont retenu mon attention : elles offrent plus qu'un simple sac à main ou deux ; ce sont des pièces spéciales dignes d'être surveillées, même en Europe.

D'abord, j'ai été attiré par les "sacs Femi", conçus par la fondatrice de LLF elle-même. Chaque pièce est une œuvre d'art, fabriquée à partir de cuir de haute qualité et inspirée de silhouettes classiques et vintage. Des détails de fabrication main comme les côtés enveloppés et les poignées et bretelles cousues à la main contribuent à l'esthétique unique de la marque. Des couleurs vives et le tissu Aso-Oke caractéristique, tissé à la main par des artisans du sud-ouest du Nigéria, sont d'autres caractéristiques de la marque. Le soin apporté aux détails et le savoir-faire méticuleux définissent l'essence de cette marque africaine en pleine croissance.

Zainab Aliyu, la fondatrice et directrice créative d'Aaboux, est à l'origine de la marque de luxe en cuir stylée spécialisée dans les pièces limitées réalisées à partir de cuir de qualité et éthiquement sourced. Tous les articles sont fabriqués à la main à Lagos par des artisans hautement qualifiés de troisième génération, utilisant la technique de couture sans couture signature de la marque. Aliyu, qui avait travaillé comme auditrice à Londres pendant 15 ans, est revenue au Nigéria avec le désir de se lancer dans l'artisanat. Elle a reconnu le potentiel inexploité dans l'industrie du cuir nigérian et a commencé à combler cette lacune avec ses designs innovants mais intemporels.

Équilibrer le Luxe et l'Accessibilité

De plus, Nicole by Haguana est un artisan avec plus de 20 ans d'expérience dans la création de sacs sur mesure et d'autres designs. Ses sacs à fleurs, ornés de motifs romantiques, dégagent l'élégance et éliminent le besoin de bijoux supplémentaires, faisant des sacs eux-mêmes une déclaration de mode stylée et fashion.

Perelei est un jeune designer prometteur dont les sacs sont inspirés du sport. Mhose s'adresse aux femmes fashion-conscious, offrant un mélange de luxe et d'accessibilité. Blarkmate, une marque de chaussures, se concentre sur la fourniture d'options de chaussures simples et classiques, tandis que Yemi Osunkoya, le designer derrière la marque, tire son inspiration de la culture et de la tradition africaines.

Quitter Lagos : Je suis rentré chez moi avec un espoir renouvelé pour le marché africain. À l'avenir, des produits innovants et élégants intemporels ne viendront pas seulement de Milan ou de Paris ; ils viendront également de

