Les deuxièmes plus hauts responsables chinois se rendent en Russie pour renforcer leurs relations, le conflit en Ukraine persiste.

Li, le numéro deux de la Chine sous la direction de Xi Jinping, va rencontrer le président russe Vladimir Poutine et entamer des discussions sur la collaboration sino-russe et les liens stratégiques avec le Premier ministre russe Mikhail Mishustin, selon l'agence de presse d'État russe Tass mercredi.

Li a exprimé sa reconnaissance pour les relations entre les deux pays à son arrivée à l'aéroport de Moscou-Vnukovo mardi, accueilli par des officiels russes et une garde d'honneur.

"Les relations sino-russes à l'époque moderne ont connu un regain de vigueur et de vitalité, avec une confiance politique accrue, une coopération réussie dans divers secteurs, une amitié profonde et une collaboration internationale étroite et efficace", a déclaré Li dans un communiqué. Il a mentionné que la visite visait à renforcer les efforts de coopération.

Le voyage du Premier ministre - pour la réunion annuelle avec le Premier ministre russe - marque la première visite de haut niveau de la Chine en Russie depuis que les forces ukrainiennes ont envahi de manière inattendue la région russe de Kursk il y a deux semaines.

La Russie s'emploie activement à repousser cette intrusion, une première depuis la Seconde Guerre mondiale, alors que la pression monte pour mettre fin au conflit en Ukraine, qui a commencé en 2022 avec l'invasion totale de la Russie.

En réponse aux questions des médias sur la situation, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a appelé "toutes les parties" à éviter d'escalader le conflit et d'élargir le champ de bataille. La Chine continue d'appeler à une résolution politique de la crise.

La Chine a fait face à des critiques et à des pressions de l'Occident pour limiter les exportations de biens à double usage, tels que l'équipement aérospatial, manufacturier et technologique, à la Russie, que les dirigeants occidentaux et Kyiv affirment soutenir l'effort de guerre russe.

Les officiels chinois ont essayé de positionner le pays comme un médiateur neutre dans le conflit, bien que leur engagement avec Kyiv ait été limité tout en approfondissant les relations avec Moscou dans divers secteurs.

La Chine a accueilli pour la première fois un haut responsable ukrainien depuis l'invasion russe il y a presque trois ans plus tôt ce mois-ci.

La réunion mercredi entre Li et Mishustin fait partie des discussions annuelles qui ont lieu depuis 1996, destinées à favoriser la coopération pratique selon les visions de Xi et Poutine. Les deux officiels sont censés discuter de leur "partenariat complet et de l'interaction stratégique", en se concentrant sur le commerce et l'économie, selon Tass.

Le commerce entre la Chine et la Russie a atteint des records en 2022, dépassant l'objectif de 240 milliards de dollars plus tôt que prévu. La Russie est devenue très dépendante du marché, des biens et des investissements de la Chine depuis que le pays a été touché par des sanctions internationales allant dans tous les sens suite à l'invasion de l'Ukraine.

Le commerce entre les deux nations a augmenté de plus d'un quart en 2023 par rapport à 2022, mais a augmenté de seulement 1,6 % entre janvier et juillet 2023, selon les données des douanes chinoises.

Le voyage de Li doit se terminer en Biélorussie, où il rencontrera le Premier ministre biélorusse Roman Golovchenko pour une conversation exhaustive sur les relations bilatérales et la coopération dans divers secteurs, comme l'a annoncé le ministère chinois des Affaires étrangères lundi.

Les discussions stratégiques entre Li et Poutine mettent en évidence la collaboration sino-russe importante, qui est essentielle dans le contexte plus large de la scène mondiale.

Compte tenu de la dynamique mondiale en cours, les relations de la Chine avec les grandes puissances mondiales, y compris la Russie, continuent de façonner le discours international.

