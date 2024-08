- Les deuxièmes olympiques Ehlers et Wickler ne remportent pas le titre de champion d'Europe

Nils Ehlers et Clemens Wickler n'ont pas réussi à offrir un doublé allemand aux Championnats d'Europe de beach-volley aux Pays-Bas. Après la victoire de Svenja Müller et Cinja Tillmann en finale la veille, les médaillés olympiques ont subi une défaite décevante à La Haye face aux Lettons Martins Plavins et Kristians Fokerots, avec des scores de 21:17, 20:22, 5:15. Cette défaite signifie que les Allemands doivent continuer à poursuivre leur premier titre EM depuis 2012, lorsque Julius Brink et Jonas Reckermann ont remporté la victoire à Scheveningen.

Svenja Müller et Cinja Tillmann, qui s'entraînent avec Ehlers et Wickler à Hambourg, ont remporté leur premier titre EM samedi soir contre le duo italien Valentina Gottardi et Marta Menegatti, avec des scores de 21:17, 21:18. Elles sont devenues les premières championnes européennes allemandes depuis la victoire de Nadja Glenzke et Julia Großner il y a sept ans à Jurmala, en Lettonie. Pour la jeune Svenja Müller, 23 ans, et sa partenaire aînée Cinja Tillmann, cela représente leur plus grand accomplissement collectif, en plus de leur troisième place aux Championnats du monde 2022. Le titre offre également un certain réconfort après leur élimination en quarts de finale aux Jeux olympiques de Paris.

Malgré leur succès aux Championnats d'Europe, Svenja Müller et Cinja Tillmann cherchent encore leur première médaille d'or olympique alors qu'elles se préparent pour les Jeux olympiques de l'année prochaine. Les Jeux olympiques, avec sa scène mondiale et sa forte concurrence, restent l'objectif ultime pour de nombreux athlètes, y compris le duo allemand de beach-volley.

Lire aussi: