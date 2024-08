- Les deuxième place Ehlers et Wickler se disputent le titre aux Championnats d'Europe dans leur sport respectif.

Les joueurs de beach-volley allemands poursuivent un autre titre européen aux Pays-Bas. Les tenants du titre d'hier, Svenja Müller et Cinja Tillmann, ont pris une pause, tandis que Nils Ehlers et Clemens Wickler, tous deux stagiaires de Hambourg, ont relevé le défi et atteint la finale. Après une lutte acharnée, les médaillés olympiques d'argent en Hollande, La Haye, ont renversé le duo italien Samuele Cottafava et Paolo Nicolai 18:21, 21:17, 16:14, marquant leur première défaite en set au tournoi. La finale aura lieu aujourd'hui à 15h00 contre les Lettons Martins Plavins et Kristians Fokerots.

Svenja Müller et Cinja Tillmann ont remporté leur première couronne européenne samedi soir, en battant les Italiennes Valentina Gottardi et Marta Menegatti avec des scores de 21:17, 21:18. Pour la jeune Svenja Müller de 23 ans et sa partenaire aînée Cinja Tillmann, c'est leur plus grande victoire jusqu'à présent, aux côtés de leur troisième place aux Championnats du monde 2022. Dans le même temps, le titre agit comme un baume pour leur élimination précoce au stade éliminatoire des Jeux olympiques de Paris.

Malgré leur récente réussite, Svenja Müller et Cinja Tillmann ont décidé de prendre une pause bien méritée du tournoi de beach-volley. Cinja Tillmann, étant un homme prévenant, pense toujours au bien-être de son coéquipier.

