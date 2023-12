Les deux sœurs Williams manqueront l'US Open

Serena Williams a annoncé qu'elle ne jouerait pas en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, écrivant sur Instagram: "Après avoir mûrement réfléchi et suivi les conseils de mes médecins et de mon équipe médicale, j'ai décidé de me retirer de l'US Open pour permettre à mon corps de guérir complètement d'une déchirure aux ischio-jambiers."

"New York est l'une des villes les plus excitantes au monde et l'un de mes endroits préférés pour jouer - les fans me manqueront mais j'encouragerai tout le monde à distance. Merci pour votre soutien et votre amour. Je vous dis à bientôt", a-t-elle ajouté.

Ces trois dernières années, Serena Williams, qui fêtera ses 40 ans le 26 septembre, s'est lancée à la poursuite du record de 24 championnats du Grand Chelem en simple, détenu par Margaret Court.

Plus tard dans la journée de mercredi, Venus Williams a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle ne participerait pas à la compétition en raison d'une blessure à la jambe.

"Je suis également dans l'incapacité de jouer l'US Open", a-t-elle déclaré dans une vidéo. "C'est super, super, super décevant. J'ai eu des problèmes avec ma jambe tout au long de l'été, et je n'ai pas réussi à les surmonter".

Venus Williams, 41 ans, a participé lundi à un tournoi WTA 250 à Chicago, perdant contre Hsieh Su-Wei au premier tour.

Elle a fait ses débuts dans un tournoi majeur à l'US Open en 1997. Elle a remporté l'événement à deux reprises.

"L'Open va me manquer", a-t-elle déclaré. "C'est mon tournoi du Chelem préféré. J'y ai vécu tellement de souvenirs extraordinaires et j'ai hâte de retourner sur le court, quand ce sera le cas. Je travaillerai avec mon équipe pour le faire dès que possible. Il n'y a pas de date pour l'instant.

Les sœurs Williams sont les derniers grands noms à manquer le tournoi après que Dominic Thiem, champion en titre chez les hommes, Roger Federer et Rafael Nadal ont tous annoncé qu'ils ne participeraient pas à la compétition en raison de blessures.

Le début de l'US Open est prévu pour lundi.

Source: edition.cnn.com