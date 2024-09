- Les deux personnes ont finalisé leur séparation en tant que divorcés.

La saga de rupture entre Joe Jonas (35 ans) et Sophie Turner (28 ans) serait terminée. Selon les informations du site américain de potins people "TMZ", le couple a officiellement mis fin à leur relation. Il y a environ un an, Jonas a entamé la procédure de séparation de son union avec l'actrice de "Game of Thrones". Un juge aurait ensuite donné son feu vert au divorce, après que l'ex-couple ait trouvé un accord dont les détails restent inconnus.

Joe Jonas et Sophie Turner sont sortis ensemble en 2016

Cela met fin à leur mariage de quatre ans. Le chanteur Joe Jonas et l'actrice Sophie Turner ont commencé leur relation en 2016 et se sont mariés le 1er mai 2019 lors d'une cérémonie à Las Vegas. Leur première fille, Willa, est née en 2020, suivie de leur deuxième fille, Delphine, en 2022. Jonas a déposé une demande de divorce au début du mois de septembre 2023.

Cela a été suivi d'une bataille pour la garde des enfants qui a semblé conflictuelle, portant notamment sur la garde de leurs deux filles. Après avoir publié une déclaration conjointe sur les réseaux sociaux indiquant qu'ils avaient "mutuellement décidé de mettre fin à leur mariage en restant amis", Turner aurait déposé une plainte contre Jonas. Elle aurait affirmé que Jonas gardait les passeports des enfants pour les empêcher de voyager jusqu'en Angleterre, le pays natal de Turner.

Les avocats de l'actrice ont affirmé que la séparation avait eu lieu "très soudainement" à la suite d'une dispute le 15 août 2023. Turner aurait également affirmé avoir découvert le dépôt de demande de divorce de Jonas "par la presse". Toutes les allégations ont été niées par les représentants de Joe Jonas. En octobre 2023, l'ex-couple a participé à une médiation pour régler les questions de propriété et de garde - apparemment avec succès.

Depuis la finalisation de leur divorce, Joe Jonas a commencé une nouvelle relation. Malgré la rupture, Joe Jonas et Sophie Turner continuent de co-parenter leurs deux filles paisiblement.

