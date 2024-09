- Les détails de la résidence royale dévoilent les plans pour un voyage en bateau dans le Pacifique

Le roi Charles III, âgé de 75 ans, et la reine Camilla, âgée de 77 ans, sont prêts à décoller pour l'Australie et Samoa plus tard en octobre. Le palais de Buckingham a officiellement annoncé les dates et l'itinéraire de la tournée, qui se déroulera du 18 au 26 octobre.

Cette aventure sera une première pour Charles à bien des égards. Son voyage en Australie marquera sa première visite en tant que roi dans un pays étranger, en tant que chef d'État. De plus, la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth le 21 octobre à Samoa sera sa première participation en tant que chef de l'association.

Charles est reportedly en excellente forme santé.

À son arrivée dans la capitale australienne, Canberra, il sera accueilli par le Premier ministre Anthony Albanese. Le couple royal se rendra ensuite au port de Sydney pour assister à un défilé naval. Passionné par l'environnement, Charles rencontrera également des pompiers pour discuter des incendies de brousse annuels.

Des entretiens avec des chercheurs sur le cancer de la peau sont prévus dans l'itinéraire. Charles a déclaré publiquement sa diagnose de cancer en février et s'est temporairement retiré de la vie publique. Récemment, des sources médiatiques britanniques ont rapporté, selon des sources de la cour, que le roi se porte actuellement très bien.

Au cours de leur tournée, le roi Charles III et la reine Camilla visiteront également d'autres sites importants en Australie. Ils prévoient d'explorer Uluru, un site emblématique connu sous le nom de 'Ayers Rock'.

En Samoa, en plus de participer à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, ils ont l'intention de rendre hommage au cimetière d'Apia, où sont enterrés de nombreux soldats de l'Empire britannique.

