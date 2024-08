Les détaillants facturent pour les demandes de remboursement: Les grandes entreprises accusées par l'autorité fédérale d'exiger le paiement des retours de fonds propres

Cela pourrait potentiellement vous faire gagner du temps, car vous n'aurez pas besoin de vous rendre à un distributeur automatique. De plus, cela pourrait vous aider à éviter de payer des frais de retrait hors réseau plus élevés si les distributeurs automatiques de votre banque ne sont pas à proximité. Bankrate a révélé que le coût moyen combiné de ces frais de retrait hors réseau, composé de la commission du propriétaire du distributeur automatique et de celle de votre banque, a atteint un record historique de 4,77 $.

Cependant, les frais que certains magasins facturent pour fournir de l'argent liquide pourraient s'accumuler avec le temps si vous utilisez fréquemment ce service. Ceux qui vivent dans des zones où les services bancaires sont limités ou inexistants n'ont peut-être pas d'autre choix, selon une récente analyse de la Protection des consommateurs financière (PCPB).

La PCPB a examiné les politiques de huit grandes enseignes comme échantillon représentatif : deux magasins à un dollar (Dollar General et Dollar Tree), deux supermarchés (Kroger et Albertsons), deux pharmacies (Walgreens et CVS) et deux magasins de discount (Walmart et Target).

La PCPB a découvert que trois de ces enseignes, ainsi que plusieurs de leurs marques affiliées, facturent des frais pour leur service d'argent liquide : Dollar Tree, Dollar General et Kroger. La PCPB estime que les clients pourraient payer 90 millions de dollars par an en frais d'argent liquide dans ces trois enseignes.

Par exemple, la PCPB a identifié que Dollar Tree facture 1 $ pour l'argent liquide dans ses magasins Dollar Tree et 1,50 $ dans ses magasins Family Dollar.

Dollar General impose des frais compris entre 1 $ et 2,50 $, en fonction du montant retiré et de divers facteurs.

Kroger a différents paliers de frais selon les montants retirés : 0,50 $ pour des montants de 100 $ ou moins, et 3,50 $ pour des montants plus élevés allant jusqu'à 300 $. L'une de ses marques, Harris Teeter, a commencé à facturer des frais d'argent liquide cette année : 0,75 $ pour des montants de 100 $ ou moins ; 3 $ pour des montants allant jusqu'à 200 $, selon la PCPB et un article du Charlotte Observer.

Aucune de ces entreprises n'a répondu à la demande de CNN pour vérifier ces frais.

Les familles économiquement vulnérables sont les plus touchées

La PCPB ne réglemente pas les enseignes. Cependant, elle dispose d'un pouvoir de surveillance sur les prestataires de divers produits et services financiers, tels que la plupart des banques et des caisses de crédit. L'enquête sur les politiques de frais d'argent liquide des enseignes a été entreprise pour identifier celles qui pourraient avoir des options limitées pour payer des frais d'argent liquide en raison d'un accès restreint aux services financiers.

"La répartition géographique des chaînes de magasins à un dollar et leur base de consommateurs principaux soulève des préoccupations selon lesquelles ces frais pourraient être supportés par des populations économiquement vulnérables et celles qui ont un accès limité aux services bancaires", a noté la PCPB dans son rapport. Les magasins à un dollar sont courants dans les communautés rurales, les communautés à faible revenu et les communautés de couleur, qui sont souvent les mêmes communautés qui peuvent également avoir

