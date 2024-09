- Les détaillants du secteur alimentaire battent des records antérieurs, mais constatent une baisse des revenus globaux.

L'industrie alimentaire allemande a battu son record de chiffre d'affaires en 2023, franchissant pour la première fois la barre des 200 milliards d'euros. Les ventes brutes ont augmenté d'environ 5% pour atteindre 204,5 milliards d'euros. Cependant, une fois ajustées à l'inflation, le taux de croissance réel a connu une baisse significative, selon les données publiées par l'organisation de recherche du secteur EHI. Cela signifie que la croissance des ventes était plus lente que le taux d'inflation. Le coût des denrées alimentaires a augmenté de plus de 12% en 2022, selon l'Office fédéral de la statistique.

Les supermarchés à budget comme Aldi et Lidl ont connu la plus forte hausse des ventes brutes, soit 6,8%, selon EHI. L'expert Marco Atzberger de EHI a commenté : "Dans cette période économique difficile, les Allemands ont l'air de faire confiance à la promesse de prix de ces détaillants." Les crises successives ont eu une influence significative sur les habitudes des consommateurs et sur la réussite de différents modèles commerciaux. Malgré la hausse des prix, les grandes surfaces comme Edeka et Rewe ont réussi à augmenter leurs ventes brutes de 4,1% en 2023.

Les magasins discount représentent environ 46% du marché alimentaire allemand, tandis que les chaînes de supermarchés traditionnelles comme Edeka et Rewe représentent environ 42%. Le reste est divisé entre les magasins self-service et les petites épiceries. EHI a rapporté qu'il y avait environ 36 858 magasins alimentaires en Allemagne en 2022, soit une baisse de 5% par rapport à 2013. Ce chiffre comprend environ 16 000 magasins discount et plus de 12 200 supermarchés.

La sélection de denrées alimentaires dans les supermarchés à budget comme Aldi et Lidl a augmenté en raison de leur attrait

