- Les destinations touristiques inconnues de divers pays

Espagne, Malaga, Majorque, Marbella, Maspalomas - ces destinations sont des points chauds du tourisme en Espagne, se joignant à Barcelone, Séville et Ibiza dans les discussions sur le surtourisme. Au-delà de l'Espagne, des villes comme Venise, Rome, Amsterdam, Athènes, Prague, Londres et des îles telles que la Crète, Bali et Phuket sont également des lieux de vacances populaires.

Récemment, des protestations ont éclaté en Espagne contre l'afflux de touristes, les locaux s'inquiétant de la hausse des coûts du logement, de la pression environnementale, de l'encombrement des routes, de la surpopulation générale, de la pénurie d'eau et des systèmes de gestion des déchets et de la santé surchargés.

Bien que l'Espagne occupe une place importante parmi les pays les plus visités du monde, elle n'occupe pas la première place en termes de visiteurs par habitant. Ce titre revient à un autre pays.

En divisant le nombre de visiteurs par la population pour calculer le ratio de locaux à touristes, l'Autriche se place clairement en tête. Selon les données de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies (OMT) pour 2023, la France reste la première destination pour les touristes internationaux avec 100 millions d'arrivées. Mais la popularité de la France est probablement due à Paris, la ville de l'amour, qui figure souvent sur la liste des seaux.

En descendant dans le classement, l'Espagne se place quatrième avec environ 85,2 millions de visiteurs, suivie des États-Unis, de l'Italie et de la Turquie. À titre de comparaison, l'Allemagne et l'Autriche figurent également parmi les dix pays les plus visités, avec 34,8 millions et près de 31 millions de visiteurs, respectivement. Mais l'Autriche se distingue vraiment lorsqu'on la considère sous cet angle.

Avec un nombre de visiteurs de 30,9 millions, la population résidente de 9,2 millions d'habitants de l'Autriche génère un ratio de touristes par résident de 3,4. Cela contraste fortement avec des chiffres comme celui de la Grèce, qui est de 3,1 touristes par résident, et même ceux de l'Espagne et de la France, qui sont plus bas.

De manière étonnante, l'Allemagne newelcomque que la moitié d'un touriste par résident, comme le montre sa population de 83,4 millions et son nombre de visiteurs de 34,8 millions.

"Glorieux dans notre attractivité en tant que destination de vacances"

Le nombre élevé de visiteurs de l'Autriche peut être attribué aux touristes allemands. Selon "Austria Werbung" (AW) pour 2023, plus de 57 millions de nuitées ont été enregistrées pour les invités allemands. Vienne occupe la première place à la fois en été et en hiver parmi les destinations favorites en Autriche.

Tanja Gruber, porte-parole d'AW à Vienne, vante la diversité et l'attrait de l'Autriche en tant que destination touristique. Elle affirme que les Autrichiens sous-estiment souvent l'attrait de leur pays.

"Ce que les voyageurs gardent en mémoire de l'Autriche est le sentiment spécial de calme, de légèreté et de plaisir que le pays offre, même la grognonnerie qui est synonyme de certaines régions populaires autrichiennes."

Des taux de visiteurs élevés sont également observés dans de petits pays, tels que Malte et Chypre, ainsi que dans des micro-États tels que Monaco, Andorra, Saint-Marin, Liechtenstein et le Vatican.

Particulièrement notable, la Croatie, dont l'estimation de 16,9 millions de visiteurs en 2023 se traduit par un ratio de touristes par habitant de 4,3. Il n'est donc pas surprenant qu'une destination croate apparaisse en tête d'un classement des villes européennes avec le plus haut nombre de touristes par habitant.

La ville européenne submergée par les touristes

En utilisant le portail de locations de vacances Holidu, il a été déterminé que Dubrovnik a dépassé toutes les autres villes européennes en 2023 avec un ratio de visiteurs par résident de 27. Rhodes, Venise, Héraklion et Florence suivaient de près, accueillant chacune au moins 14 touristes par résident.

Les séjours nocturnes dans la région de la mer Égée du Sud de la Grèce présentent un déséquilibre inhabituellement élevé. En 2021, la région de la mer Égée, qui comprend des îles comme Santorin et Mykonos, a enregistré en moyenne 110 séjours nocturnes par résident, selon Destatis. Comparé à Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, la région allemande avec la plus forte intensité touristique (environ 18 séjours nocturnes par résident).

L'Union européenne a exprimé des préoccupations quant à l'impact du surtourisme sur les destinations populaires de ses États membres, telles que l'Espagne et ses villes comme Barcelone et Majorque. Cependant, l'Autriche se démarque en tant que pays avec un ratio élevé de touristes par résident.

