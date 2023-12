Les destinations de croisière les plus populaires de Cruise Critic pour 2018

Certaines des destinations de croisière les plus populaires de cette année selon Cruise Critic - y compris la première place - pourraient vous surprendre.

La société d'évaluation des croisières a publié ses prix 2018 Critic's Cruisers' Choice Destination Awards en juillet, et les 10 premiers choix pour 2018 englobent à la fois les ports de croisière fluviale et les ports de paquebot.

Les évaluations des consommateurs ont permis de déterminer les finalistes parmi 18 régions de croisière dans le monde.

"Nos données montrent régulièrement que, que vous soyez un croisiériste débutant ou que vous ayez navigué des dizaines de fois, la destination est une considération primordiale lors de l'achat d'une croisière", a déclaré Colleen McDaniel, rédactrice en chef exécutive de Cruise Critic.

Voici les 10 premiers choix :

10. Villefranche, France

Ce n'est pas grave si vous n'avez jamais entendu parler de Villefranche, également appelée Villefranche-sur-Mer, car ce village de bord de mer est caché entre ses voisins plus célèbres, Nice et Monaco.

Cette situation a permis à l'ancien village de pêcheurs de conserver son charme, en particulier la vieille ville et ses bâtiments du XIIIe siècle.

S'il est tentant de s'en tenir au port, bordé de cafés et d'une plage de sable, ceux qui sont prêts à gravir les collines escarpées et bordées d'escaliers seront récompensés par les boutiques et les restaurants de la vieille ville, qui offrent des choix plus authentiques et plus abordables en matière de nourriture.

L'exploration permet également d'avoir un aperçu de la vie locale sur la Côte d'Azur - une vie fortement influencée par l'Italie, puisque la ville se trouve à environ une heure de route de la frontière.

D'autres attractions méritent d'être visitées, comme la citadelle de Saint-Elme, datant du XVIe siècle, et les marchés locaux.

9. Dubrovnik, Croatie

Les bâtiments de Dubrovnik, coiffés de terre cuite, forment un contraste flatteur avec le bleu céruléen de la mer Adriatique.

Malgré les racines de la ville datant du VIIe siècle, les visiteurs d'aujourd'hui sont tout aussi susceptibles de rechercher les lieux de tournage de "Game of Thrones" et de "Star Wars" (alerte spoiler : le Stradum, la rue principale de la vieille ville, en fait partie), que les anciens remparts fortifiés de la ville.

Quoi qu'il en soit, la vieille ville, interdite aux voitures, est le centre de l'action. Son architecture médiévale a été préservée et restaurée à la suite d'un tremblement de terre au XVIIe siècle et de la guerre d'indépendance croate dans les années 90.

On peut apprécier ce site de l'UNESCO en se promenant dans les rues pavées, bordées de restaurants et de boutiques, ou en prenant le téléphérique jusqu'au sommet du mont Srd, qui offre une vue d'ensemble imbattable de la vieille ville.

De retour au niveau de la mer, le palais historique du recteur, utilisé depuis les années 1400, fournit des informations sur le passé de la ville.

Pour échapper à la ville (mais probablement pas à la foule), vous pouvez marcher jusqu'à la plage de Banje, une petite section de sable avec un bar de plage, des lits de plage et des douches.

8. Saint-Pétersbourg, Russie

L'hiver, Tchaïkovski et l'Ermitage sont quelques-uns des mots qui viennent à l'esprit lorsqu'on décrit Saint-Pétersbourg, l'ancienne capitale située au bord de la mer Baltique.

Ce que l'on sait peut-être moins, c'est que Pierre le Grand a donné à la ville une touche européenne, comme en témoignent ses canaux, ses boulevards et son architecture.

Ou encore le fait que la ville bénéficie de près de 24 heures d'ensoleillement par jour entre mai et juillet, une période surnommée "Nuits blanches" qui donne lieu à des concerts, des festivals et d'autres festivités en plein air.

Mais aucune visite ne serait complète sans assister à un ballet ou à un opéra au théâtre Mikhailovsky ou au théâtre Mariinsky, ou sans voir l'énorme collection du musée de l'Ermitage à l'intérieur du palais d'hiver baroque orné de vert et d'or.

L'église du Sauveur au sang versé, dont l'image est indissociablement associée à la ville, figure sans aucun doute sur la liste de tous les photographes amateurs et professionnels.

Son nom sombre contraste fortement avec les cinq dômes fantaisistes en forme d'orbe de l'édifice, qui ressemblent à des décorations de Noël habillées de bleu, de vert et d'or.

Si tous ces poids lourds méritent des visites répétées, le musée Fabergé est tout aussi digne d'intérêt, car il présente la plus grande collection privée de pièces Fabergé, des œufs de Pâques aux bijoux.

7. Avignon, France

Oubliez le Vatican : Avignon, en Provence, a régné en maître sur l'univers catholique romain de 1309 à 1377.

Aujourd'hui encore, le Palais des Papes est intact et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Les amateurs d'architecture apprécieront le fait qu'il soit considéré comme le plus grand palais gothique du monde. Bien que l'ancienne résidence papale soit aujourd'hui pratiquement dépourvue de ses atours, les visites guidées proposent des tablettes représentant les intérieurs d'origine.

L'héritage papal est également perceptible dans les rues médiévales d'Avignon.

À proximité du Palais des Papes, le musée du Petit Palais attire les foules pour sa collection de la Renaissance, et le bâtiment de l'UNESCO a servi de fort au Moyen Âge.

Le Pont d'Avignon mérite également d'être mentionné, car la moitié restante de cette structure du XIVe siècle fait une impression saisissante.

Mais Avignon n'est pas qu'une ode au passé.

Elle accueille également le Festival d'Avignon chaque année en juillet, un énorme festival des arts du spectacle qui dure plusieurs semaines et attire des milliers de personnes du monde entier.

6. Durnstein, Autriche

Il est impossible de contempler les toits à pente rougeâtre de Dürnstein - regroupés sur les rives du Danube et entourés de collines d'un vert éclatant - sans entendre les notes entraînantes de la valse du Danube bleu.

Domaine des contes de fées, la région de la Wachau a été reconnue par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial en 2000, en partie parce qu'elle préserve un mode de vie qui est resté fondamentalement inchangé au fil des siècles.

Toutefois, il ne faut pas confondre bien préservé et ennuyeux.

Il s'agit également d'une région viticole réputée qui produit des vins blancs depuis les années 80.

Goûtez-les au Domäne Wachau ou dans l'un des bars à vins de la ville, mais prenez le temps de parcourir les rues historiques de Durnstein.

Bien que la ville ait existé dès le XIIe siècle (à l'époque où Léopold V de Vienne emprisonnait Richard Cœur de Lion d'Angleterre dans le château de Durnstein), un incendie a ravagé Durnstein en 1551.

Mais il existe encore des structures datant du XVIe siècle, notamment le long de la Hauptstrasse, la rue principale de la ville.

Il est également possible de faire une randonnée jusqu'aux ruines du château de Durnstein, à seulement 20 minutes de la ville.

5. Wurzburg, Allemagne

Bien que Wurzburg soit située en Bavière, elle présente un certain nombre de similitudes avec Durnstein en Autriche : une situation privilégiée au bord d'une rivière dans une région magnifique, une scène vinicole remarquable, des sites de l'UNESCO et beaucoup d'histoire ancienne.

Il s'agit d'un épicentre majeur de ce que l'on appelle la "route romantique" d'Allemagne, un tronçon de près de 300 milles de long parsemé de châteaux tels que ceux décrits dans les contes de fées.

Et c'est ici que, contrairement à la plupart du pays, le vin domine la scène, avec des vignobles et des bars à vin qui servent ce que la région viticole de Franconie a de mieux à offrir.

En ce qui concerne les sites de l'UNESCO, la Résidence de Würzburg, ou palais de la Résidence, datant du XVIIIe siècle, est considérée comme l'un des meilleurs exemples de châteaux de style baroque en Europe.

(En fait, la ville abrite un nombre impressionnant de bâtiments baroques et rococo).

Mais l'histoire de Wurzburg est bien plus ancienne, puisqu'on pense que les Celtes ont établi la ville en 1000 avant J.-C., et certains aspects de la forteresse de Marienberg - améliorée au fil des siècles - remontent à cette époque.

Aujourd'hui, la ville abrite également l'université de Wurzberg, dont les 30 000 étudiants contribuent à l'animation de la ville.

4. Budapest, Hongrie

Très prisée des croisiéristes et des non croisiéristes, Budapest est appréciée pour la beauté de son architecture, ses attractions historiques, ses cafés réputés, ses bains thermaux et son offre culturelle.

Le Danube divise la ville en deux parties : Buda, vallonnée et résidentielle, et Pest, plus plate et urbaine.

C'est à Pest que vous trouverez l'opulent Opéra d'État hongrois et ses spectacles de classe mondiale ; c'est aussi un excellent exemple du style néo-Renaissance du XIXe siècle.

Le Grand Marché se trouve également dans l'équipe de Pest. Il s'agit d'un immense marché qui s'étend sur trois étages et qui vaut la peine d'être visité pour y trouver des produits locaux et des souvenirs.

Si vous n'avez le temps que pour un seul café, optez pour le légendaire Café Gerbeaud, un espace orné de lustres en activité depuis la fin des années 1800.

En outre, Pest abrite le bâtiment du Parlement hongrois, une structure néogothique très photogénique, un quartier juif dynamique, une scène gastronomique émergente et une vie nocturne animée.

Passez du côté de Buda pour découvrir le quartier des châteaux, classé par l'UNESCO, et présidé par le château de Buda, ou palais royal.

Le funiculaire est un moyen agréable d'accéder au site, qui abrite la Galerie nationale et le Musée d'histoire de Budapest.

Il serait dommage de quitter Buda avant de s'être rafraîchi dans les bains thermaux de l'hôtel Gellért, où le bain principal est flanqué de piliers hauts de deux étages et semble aussi grand qu'une piscine olympique.

3. La ville de Québec, Canada

La ville de Québec est parfois considérée comme le Paris de l'Amérique du Nord, mais elle est bien plus que cela.

Si la langue est d'abord française, la culture est très canadienne, comme en témoigne la gastronomie locale (et pas seulement la poutine).

Des aspects de ces deux cultures imprègnent le Vieux-Québec, classé au patrimoine de l'UNESCO, un quartier pavé du XVIIe siècle composé de la Haute-Ville et de la Basse-Ville.

L'hôtel historique Fairmont Le Château Frontenac est le point d'ancrage de la Haute-Ville et est presque toujours associé à l'image du Québec.

Il vaut la peine de s'y arrêter pour admirer son intérieur restauré et prendre un verre et des grignotages au 1608 Wine and Cheese Bar.

La Haute-Ville abrite également la rue Saint-Jean, un long tronçon où l'on trouve un assortiment de détaillants indépendants et de chaînes de magasins, ainsi que des options de restauration.

À proximité se trouve la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec, peut-être mieux connue pour abriter la seule Porte Sainte (une rare tradition catholique) des Amériques.

Ne manquez pas la Basse-Ville, la section la plus ancienne du Vieux-Québec, à laquelle on accède par le funiculaire ou par un escalier raide.

Vous y trouverez la rue du Petit-Champlain, la rue la plus emblématique du Québec, généralement représentée en hiver dans toute sa splendeur enneigée et ornée de décorations de fêtes.

Vous trouverez également la place Royale, une place pavée dominée par une église en pierre du XVIIe siècle, le Musée des civilisations et le Vieux-Port avec ses boutiques et ses cafés.

2. Arles, France

Il n'est pas difficile de comprendre l'attrait d'Arles, une ville classée au patrimoine de l'UNESCO qui s'étend le long du Rhône et qui est très appréciée des croisiéristes.

L'histoire de cette ville compacte remonte à l'Antiquité et les vestiges du passé, notamment les ruines romaines, font partie de son paysage.

L'amphithéâtre d'Arles n'est pas seulement remarquablement préservé, il est encore utilisé.

Cependant, au lieu des combats de gladiateurs et des courses de chars, il accueille aujourd'hui des corridas, des concerts et des pièces de théâtre.

Un théâtre romain et les Thermes de Constantin ont également été préservés, bien que l'on puisse encore assister à des spectacles dans le théâtre, les thermes sont abandonnés depuis longtemps.

En parlant de préservation, la ville elle-même donne l'impression de se promener dans une peinture française du XIXe siècle.

En effet, Vincent Van Gogh a passé 18 mois prolifiques à Arles, où il s'est installé en 1888 et où il est resté jusqu'à ce qu'il se coupe l'oreille, ce qui l'a conduit à se rendre à Paris pour y suivre un traitement psychiatrique.

Son célèbre atelier jaune a été victime des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, mais le musée de la Fondation Vincent van Gogh Arles préserve son héritage.

Le marché hebdomadaire du samedi mérite également d'être mentionné, avec environ 450 stands vendant toutes sortes de produits alimentaires et artisanaux, ce qui en fait le plus grand marché de Provence.

1. La baie des Glaciers, Alaska

Ironiquement, la première place de cette année est la seule que les croisiéristes ne peuvent pas quitter le bateau pour la visiter.

Au lieu de cela, les bateaux de croisière passent plus de 10 heures à naviguer le long des montagnes Fairweather enneigées, des lions de mer, des ours bruns, des chèvres de montagne et, bien sûr, des glaciers.

(Prévoyez des jumelles pour une observation optimale).

Les bateaux de croisière passent généralement une heure devant le glacier Margerie, un glacier de marée de 21 miles de long et l'un des points forts de l'Inside Passage.

C'est l'occasion rêvée d'observer les phoques communs qui se prélassent et d'entendre le vêlage des icebergs (lorsque des morceaux de glace se détachent du glacier et tombent dans l'eau).

Pour aider les passagers à comprendre tout cela, des rangers du National Park Service montent à bord des navires le matin et passent la journée à faire des présentations.

Un bureau d'information est également présent dans le parc national de Glacier Bay pour répondre à toutes les questions urgentes sur la nature.

Meredith Rosenberg, basée dans le New Jersey, écrit des articles sur les voyages pour Travel Channel, Conde Nast Traveler, etc.

Source: edition.cnn.com