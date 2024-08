- Les derniers travaux de rénovation sont en cours.

Au populaire palais de plaisance de l'île Pfauen, apprécié autant des touristes que des Berlinois, les travaux de rénovation finals sont en cours en vue de la réouverture prévue en mai. "Les travaux se déroulent comme prévu", a déclaré un porte-parole de la Fondation des Palais et Jardins de Prusse Berlin-Brandebourg. Actuellement, la base de la maçonnerie est en train d'être asséchée. Elle sera scellée à la fois à l'intérieur et à l'extérieur pour empêcher l'humidité de s'y introduire.

Revêtement en bois renouvelé

Les spécialistes doivent encore effectuer des travaux de restauration dans les pièces elles-mêmes. Probablement à l'automne, les meubles retourneront au château - y compris 225 objets tels que des meubles, des peintures et des sculptures. Les travaux de jardinage sont également en cours.

Le petit château en bois dans le sud-ouest de Berlin était fermé depuis août 2018 en raison de défauts importants. Selon le porte-parole, le principal problème était de traiter les dommages causés par l'humidité. Cela incluait le renouvellement de l'ensemble du revêtement en bois et la réparation du pont entre les deux tours.

Réouverture prévue en mai

Le coût total de la rénovation est d'environ 7,5 millions d'euros, selon le porte-parole. La fondation prévoit d'ouvrir à nouveau le château aux visiteurs en mai 2025.

Le château de l'île Pfauen a été construit entre 1794 et 1795 par le menuisier de Potsdam Johann Gottlieb Brendel pour le roi Frédéric-Guillaume II (1786-1797) et sa proche conseillère Wilhelmine Rietz, plus tard comtesse Lichtenau (1753-1820), en tant que retraite à la campagne. Il est resté ainsi pour les successeurs en tant que résidence estivale exotique, même des palmiers ont été apportés à l'île Pfauen.

Selon la fondation, l'extérieur du bâtiment est modèle sur une villa romaine, imaginée comme un château en ruine. À l'intérieur, il y a des pièces richement décorées dans le style contemporain.

Les travaux de restauration du revêtement en bois sont une partie importante de la rénovation de l'architecture du château de l'île Pfauen. Une fois terminés, les visiteurs pourront à nouveau admirer les détails élaborés des meubles restaurés, y compris 225 objets tels que des peintures, des sculptures et des meubles.

