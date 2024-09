Les derniers développements dans la compétition politique Trump-Harris varient selon les sources.

Suivant une série d'événements marquants qui ont attiré l'attention de différents points de vue politiques, tels que le débat présidentiel et la première tentative d'attentat contre Donald Trump, les données de cette semaine révèlent un contraste saisissant entre ce que les républicains et les démocrates retiennent du candidat républicain. Les partisans du GOP se sont principalement concentrés sur l'incident de Floride où la vie de Trump était en danger, tandis que les démocrates ont poursuivi la discussion sur ses allégations infondées concernant les immigrants haïtiens à Springfield, dans l'Ohio.

Dans les récents sondages - menés du 20 au 23 septembre par SSRS et Verasight, pour le compte d'une équipe de recherche de CNN, de l'Université Georgetown et de l'Université du Michigan - 75 % des Américains ont déclaré avoir été informés des activités de Trump, surpassant les 69 % qui ont mentionné Harris. Cette évolution des chiffres n'était pas observée fin août et début septembre, lorsque les deux chiffres étaient presque égaux.

Les républicains étaient beaucoup plus enclins à mentionner le terme "attentat" et les phrases connexes liées à l'incident, telles que les références au parcours de golf où l'attentat a eu lieu.

Un répondant l'a exprimé ainsi : "Donald Trump fait campagne, et cela devient de plus en plus dangereux pour lui. Il a récemment subi une autre tentative d'attentat contre sa vie sur un parcours de golf."

Les démocrates, quant à eux, se sont plutôt concentrés sur le débat présidentiel de septembre, utilisant des mots comme "mensonge" et se souvenant des allégations fausses de Trump concernant les immigrants de l'Ohio qui se nourrissent des animaux locaux. Voici ce qu'un autre répondant a écrit : "Il continue de promouvoir l'histoire de Springfield concernant les immigrants haïtiens qui se régalent des animaux locaux. Il utilise constamment des tropes anti-sémites et propage des mensonges concernant sa performance lors du débat."

Les indépendants, selon le sondage, ont discuté des deux ensembles de sujets, les Américains de tous bords politiques étant presque égaux dans leur probabilité d'utiliser des mots indicatifs de la course présidentielle, tels que "campagne" ou "élection".

La différence entre les démocrates et les républicains peut potentiellement être attribuée aux sources médiatiques qu'ils consomment. Cependant, elle peut également refléter les histoires spécifiques qui résonnent le plus auprès de chaque groupe et la manière dont ils décrivent ces histoires, souvent en reflétant leurs propres opinions politiques.

Lorsque l'on a demandé aux Américains leur avis sur Harris, ils ont souvent utilisé des mots liés à sa performance lors du débat et à son désir de rematch contre Trump, ainsi qu'à son interview avec Oprah Winfrey. Le ton des mots utilisés par les Américains pour décrire ce qu'ils avaient entendu sur Harris est resté plus positif que ceux utilisés pour Trump. Cependant, la différence de sentiments concernant les deux candidats s'est considérablement rétrécie par rapport à la semaine dernière, après le débat. Les sentiments envers Harris étaient légèrement plus négatifs que positifs, et son score était proche de ce qu'il était avant le débat, tandis que les sentiments envers Trump sont restés dans la zone négative.

Dans le débat politique en cours, les événements entourant la menace contre la vie de Donald Trump sur un parcours de golf sont devenus un point focal parmi les partisans républicains, de nombreux

Lire aussi: