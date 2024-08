Les derniers barrages: ce que les voyageurs peuvent faire

En Gilets Hautement Visibles et avec des Bandes: Les Activistes du Climat Ciblent les Aéroports de Plusieurs Villes. Quels sont les Droits des Voyageurs Si leur Vol est Retardé ou Annulé?

Les activistes du climat ont perturbé le trafic aérien en plusieurs endroits en Allemagne, causant des inquiétudes chez ceux qui prévoient de voyager en avion pour leurs vacances d'été. Si de telles manifestations causent des retards ou des annulations le jour de votre voyage, quels sont vos droits?

Quels sont mes Droits dans une telle Situation?

Même dans de tels cas, les passagers ont certains droits selon le Règlement UE 261/2004. Selon la distance du vol, les passagers ont droit à un repas et une boisson gratuits à l'aéroport en cas de retard de deux heures ou plus.

Pour des retards de deux heures sur les vols courts, trois heures sur les vols moyens et quatre heures sur les vols longs, la compagnie aérienne doit offrir un moyen de transport alternatif jusqu'à la destination finale dès que possible. Cela est souvent fait automatiquement, ou la compagnie aérienne peut offrir l'option de convertir le billet en billet de train pour les vols domestiques.

En cas d'annulation de vol, les passagers peuvent choisir entre un remboursement ou un transport alternatif jusqu'à leur destination. Si ils choisissent la deuxième option, la compagnie aérienne est tenue de les transporter jusqu'à leur destination dès que possible.

Où puis-je Trouver Plus d'Information?

Le Centre Européen des Consommateurs propose un outil d'aide en ligne pour les problèmes de vol (selfhelp.evz.de/fr/voyage/vol/). Le site web de l'Office Fédéral Allemand de Protection des Consommateurs et de la Sécurité Alimentaire (bvk.de/DE/Service/Rechte_im_Flugverkehr/Rechte_im_Flugverkehr_node.html) fournit également une bonne vue d'ensemble. Vous pouvez également contacter le centre gratuitement si vous avez un différend avec une compagnie aérienne concernant les remboursements.

Pour des informations détaillées, les passagers peuvent également consulter le site web des centres de consommation. L'application Flightright gratuite du centre de consommation NRW peut aider lors du contrôle des demandes.

Puis-je Réclamer une Indemnisation?

Probablement pas dans ce cas. Selon le portail de l'indemnisation des vols Flightright, les manifestations des activistes du climat sont probablement considérées comme une circonstance extraordinaire. Autrement dit, les compagnies aériennes ne sont pas responsables des problèmes, et donc, elles ne sont pas tenues de payer une indemnisation de 250, 400 ou 600 euros, comme prévu par les règlements de l'UE dans de nombreux cas d'annulations de dernière minute ou de retards importants, selon la distance du vol.

Les revendications de dommages contre l'aéroport sont également peu susceptibles d'aboutir, car l'aéroport ne serait responsable que "en cas de grave négligence des règlements de sécurité", ce qui n'est généralement pas attendu.

Et Si mes Vacances sont Retardées?

Pour les vacanciers en forfait, le tour opérateur est le premier point de contact même en cas de perturbations de vol causées par des activistes du climat. Le tour opérateur est responsable de l'organisation de vols alternatifs et de la prise en charge des frais supplémentaires pour la nourriture et l'hébergement en cas de retards importants.

Malgré les perturbations causées par les activistes du climat, les voyageurs ont toujours certains droits en cas de retards ou d'annulations de vol. Selon le Règlement UE 261/2004, les passagers ont droit à un repas et une boisson gratuits si leur vol est retardé de deux heures ou plus, selon la distance du vol. De plus, pour certaines durées de retard, la compagnie aérienne doit offrir un moyen de transport alternatif jusqu'à la destination finale dès que possible.

