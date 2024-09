Les derniers AirPods d'Apple qui doublent les aides auditives pourraient vous épargner des dépenses financières substantielles.

"Apple annonce l'intégration d'une fonctionnalité novatrice destinée à aider plus d'un milliard de personnes souffrant de pertes auditives légères à modérées, a déclaré Sumbul Ahmad Desai, vice-présidente de la santé chez Apple.

Apple a révélé que sa fonctionnalité d'aide auditive améliorerait les fréquences, rendant les sons plus distincts et plus vifs pour les oreilles. Cette fonctionnalité utiliserait également l'apprentissage automatique pour effectuer des ajustements en temps réel, s'adaptant au fil de la journée.

Les appareils auditifs sur ordonnance peuvent coûter une fortune. Les AirPods Pro 2 d'Apple, proposés à 249 $, pourraient être une option plus abordable et accessible pour les personnes atteintes de pertes auditives, bien qu'ils ne conviennent peut-être pas à tout le monde. Voici ce que vous devez savoir :

L'annonce d'Apple coïncide avec les changements de la FDA

Environ 30 millions d'adultes américains souffrent de quelque niveau de perte auditive, mais seulement environ un cinquième cherche de l'aide, selon la FDA.

Les personnes atteintes de pertes auditives non traitées peuvent présenter un taux de déclin cognitif réduit et un risque de dépression diminué, selon la FDA. Cependant, les coûts élevés des visites chez le médecin et des appareils auditifs ont découragé certaines personnes de chercher un traitement.

Deux ans après que la FDA a autorisé la vente de dispositifs auditifs en vente libre, les personnes atteintes de pertes auditives légères à modérées peuvent désormais les acheter directement chez les détaillants ou les fabricants sans prescription médicale.

Pour accéder à la nouvelle fonctionnalité d'aide auditive, les utilisateurs d'AirPods Pro 2 devront effectuer un test auditif qui analyse leur perte auditive en jouant une séquence de tons.

"Après avoir effectué un test auditif, vos AirPods Pro se transforment en un appareil auditif personnalisé, améliorant en temps réel les sons spécifiques dont vous avez besoin, tels que les parties de la parole ou votre environnement environnant", a expliqué Desai.

Cependant, les appareils auditifs en vente libre comme ceux-ci ne conviennent peut-être pas toujours aux pertes auditives. La FDA exige toujours une prescription pour les mineurs de moins de 18 ans. Les appareils auditifs en vente libre, y compris ceux d'Apple, ne sont pas destinés aux "pertes auditives graves ou profondes", selon la FDA. Les personnes atteintes de pertes auditives importantes doivent toujours consulter un professionnel de santé.

Apple s'attend à obtenir l'autorisation de la FDA "très prochainement", ce qui signifie que les AirPods Pro 2 deviendront un dispositif médical réglementé. Cette automne, les fonctionnalités d'aide auditive seront disponibles via une mise à jour logicielle dans plus de 100 pays, y compris les États-Unis, l'Allemagne et le Japon, a annoncé la société.

Apple a une expérience antérieure dans le secteur de la santé. Apple Watch peut identifier les rythmes cardiaques irréguliers liés à la fibrillation atriale ou AFib, qui peuvent entraîner des caillots sanguins, des accidents vasculaires cérébraux et des insuffisances cardiaques, selon l'Association américaine du cœur.

Mardi, Apple a annoncé que sa dernière Apple Watch 10 pouvait également alerter les utilisateurs sur l'apnée du sommeil, un trouble caractérisé par des pauses respiratoires pendant le sommeil.

Impact prévu de la nouvelle fonctionnalité d'aide auditive d'Apple

Barbara Kelley, directrice exécutive de l'Association américaine des personnes atteintes de pertes auditives, avait escompté une telle annonce à la suite de l'ouverture du marché aux options en vente libre il y a deux ans.

"C'est ce que nous espérions sur le marché, voir l'innovation technologique s'intéresser à la santé auditive", a déclaré Kelley.

Kelley espère que le nouveau produit d'Apple incitera plus de personnes à traiter leurs problèmes de perte auditive.

"Il y a encore un stigmate attaché à la perte auditive et son lien avec le vieillissement", a commenté Kelley. "Cependant, j'ai vu des élèves d'école élémentaire porter des AirPods. Si cela peut également servir d'appareil auditif, je trouve cela vraiment excitant."

L'annonce d'Apple a été globalement bien accueillie sur les réseaux sociaux par les utilisateurs d'appareils auditifs, mais de nombreux ont noté que les appareils auditifs traditionnels ont une durée de vie de la batterie supérieure à celle des AirPods (3-6 heures).

"En tant que personne atteinte d'un trouble auditif, c'était la meilleure annonce de l'événement d'aujourd'hui", a publié un utilisateur de Reddit mardi. "J'espère qu'ils pourront améliorer la durée de vie de la batterie au-delà de 3-6 heures. Ce serait génial d'atteindre 8 heures."

L'intégration de cette fonctionnalité novatrice par Apple pourrait potentiellement perturber le marché technologique des appareils auditifs traditionnels sur ordonnance en raison de l'accessibilité de ses AirPods Pro 2.

De plus, avec la nouvelle fonctionnalité d'aide auditive d'Apple, l'industrie technologique s'aventure dans le domaine de la prise en charge des pertes auditives, ouvrant un nouveau champ pour les solutions technologiques."

Lire aussi: