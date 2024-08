- Les dernières étapes de la bataille électorale en Thuringe

À l'approche de l'élection de l'État le prochain dimanche, les représentants des partis en Thuringe continuent leurs activités de recherche de voix. Les événements clés comprennent les visites du Parti de gauche et du candidat principal Bodo Ramelow à Greiz et à Gera, où ses amis Gregor Gysi et Jan van Aken lui apporteront leur soutien.

L'événement de clôture de l'AFD, featuring leur candidat principal et leader d'extrême droite Björn Höcke aux côtés de la présidente fédérale Alice Weidel à Erfurt, est prévu pour susciter des contre-manifestants. La police prévoit plusieurs milliers de participants de chaque côté.

Söder, Klingbeil et Baerbock comptent également sur eux

Vendredi, des politiciens influents sont arrivés en Thuringe pour renforcer les candidats principaux de leurs partis. Le ministre-président de Bavière et patron de la CSU Markus Söder a promu le CDU Mario Voigt à Suhl. Le chef fédéral du SPD Lars Klingbeil, en campagne avec le ministre de l'intérieur et candidat principal du SPD Georg Maier à Suhl, a exhorté les électeurs à ignorer les populistes.

La politicienne allemande des Verts et ministre fédérale des Affaires étrangères Annalena Baerbock, accompagnant la candidate principale des Verts Madeleine Henfling à Erfurt, a exprimé ses préoccupations concernant la perte de majorités démocratiques dans les parlements régionaux. La Thuringe est depuis 2019 sous une coalition minoritaire rouge-rouge-verte.

Construire un gouvernement majoritaire pourrait être un défi

Les sondages indiquent qu'il sera difficile de former un gouvernement majoritaire après l'élection du dimanche. Un sondage Forsa, commandé par RTL/ntv, place l'AFD en tête avec 30 %, le CDU à 22 %, le BSW à 17 %, le Parti de gauche à 14 %, le SPD à 7 % et les Verts à 4 %, avec le FDP qui ne parvient pas à obtenir suffisamment de voix pour entrer au parlement régional.

Le Politbarometer de ZDF, publié tôt vendredi, corrobore ces résultats, proposant aucun gouvernement majoritaire pour la Thuringe sans l'AFD ou le BSW. Selon ce sondage, l'AFD obtiendrait 29 %, le CDU 23 % et le BSW 18 %, avec le Parti de gauche à 13 %. Le SPD est dangereusement proche du seuil de 5 %, tandis que les Verts et le FDP ne peuvent toujours pas se qualifier pour le parlement.

De plus, aucun des partis crédibles ne souhaite collaborer avec l'AFD, que l'office de protection de la Constitution de Thuringe classe comme un groupe extrémiste. Le CDU est également empêché de former une alliance avec le Parti de gauche en raison de leur résolution d'incompatibilité.

Un total de 1,66 million de Thuringiens sont appelés à voter pour un nouveau parlement régional dimanche.

