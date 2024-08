- Les députés du SPD demandent une correction de l'augmentation des loyers de Vonovia

Les deux députés du SPD, Andreas Geisel et Tamara Lüdke, ainsi que le SPD Lichtenberg, appellent la société de logement Vonovia à retirer les augmentations de loyer Recently announced. Selon le "Tagesspiegel" (vendredi).

Cette demande concerne le parc immobilier de Lichtenberg, que la société de logement publique Howoge a acquis de Vonovia au printemps. Le transfert effectif des appartements au portefeuille de Howoge est prévu pour la fin de 2024 ou le début de 2025.

Vonovia prévoit d'augmenter les loyers de 15 %.

Vonovia exploite la possibilité juridique d'augmenter les loyers de 15 % en trois ans. Cependant, dans l'Alliance berlinoise du logement créée en 2022, qui comprend des représentants de la politique, des sociétés de logement comme Vonovia et des associations, un accord avait été conclu sur un plafond de 11 % sur trois ans.

L'Alliance du logement a été lancée il y a un peu plus de deux ans sous la direction de Geisel en tant que sénateur de l'Urbanisme et de Franziska Giffey (SPD) en tant que maire-governeur, pour promouvoir la "coopération plutôt que la confrontation" en matière de politique du logement. Les critiques avaient déjà mis en garde à l'époque contre le fait que les accords n'étaient pas contraignants pour les entreprises.

Les députés du SPD parlent d'une offense.

Geisel et Lüdke appellent Vonovia à réduire au moins les augmentations de loyer dans les portefeuilles mentionnés au niveau convenu dans l'Alliance du logement, soit un maximum de onze % sur trois ans. "Pour nous, cette étape unilatérale de Vonovia est une offense à Berlin et à ses locataires et une violation claire de la confiance."

Le successeur de Geisel en tant que sénateur de l'Urbanisme et du Logement, Christian Gaebler (SPD), a déjà annoncé qu'il aborderait l'augmentation de loyer annoncée par Vonovia lors de la réunion de l'"Alliance pour un logement abordable" en septembre. Il sera également discuté si les accords conclus il y a deux ans sont toujours d'actualité et où des ajustements peuvent être nécessaires.

