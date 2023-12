Les dépenses liées aux transferts internationaux ont presque triplé en dix ans, selon la FIFA

L'étude indique que les frais de transfert moyens pour les joueurs qui changent de club ont augmenté régulièrement entre 2012 et 2019 avant que la pandémie de COVID-19 ne vienne grever les finances et entraîner une baisse en 2020, où 5,63 milliards de dollars ont été dépensés.

Au total, 48,5 milliards de dollars ont été dépensés pour les transferts internationaux au cours de la dernière décennie, les 30 clubs les plus dépensiers étant tous basés en Europe.

La somme la plus élevée dépensée pour un joueur est celle de 222 millions d'euros (262,45 millions de dollars) versée par le Paris Saint-Germain pour faire venir Neymar de Barcelone en 2017.

Les joueurs brésiliens ont été les plus mobiles, arrivant en tête de liste avec plus de 15 000 transferts entre clubs de différents pays.

"De 11 890 transferts effectués en 2011 à un pic de 18 079 en 2019, un total de 133 225 transferts et prêts internationaux de joueurs professionnels ont eu lieu", a déclaré la FIFA.

"Les transferts ont impliqué 66 789 joueurs et 8 264 clubs à travers 200 associations membres de la FIFA, soulignant ainsi le rôle du football dans l'économie mondiale."

Les clubs anglais ont dépensé le plus au cours de la dernière décennie, soit 12,4 milliards de dollars, suivis par l'Espagne (6,7 milliards de dollars), l'Italie (5,6 milliards de dollars), l'Allemagne (4,4 milliards de dollars) et la France (4 milliards de dollars).

Le seul pays non européen figurant dans le top 10 est la Chine, où les clubs ont dépensé 1,7 milliard de dollars en transferts pour tenter d'attirer des joueurs de haut niveau dans la Chinese Super League.

Les commissions des agents de joueurs sont passées de 131,1 millions de dollars en 2011 à 640,5 millions de dollars en 2019, soit près de cinq fois plus.

Manchester City (130 transferts entrants) et Chelsea (95) sont arrivés en tête des dépenses, tandis que les clubs portugais Benfica et Sporting ont été les plus grands bénéficiaires des frais de transfert.

Avec Porto, les trois clubs portugais ont réussi à recruter ou à développer de jeunes talents et à les revendre avec de gros bénéfices, ce qui les place en tête de la liste des clubs ayant un solde net positif grâce aux frais de transfert.

City et Chelsea ont tous deux prêté plus de 200 joueurs, soit plus que n'importe quel autre club.

Source: edition.cnn.com