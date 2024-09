Les dépenses fédérales pour la construction de routes augmentent de 15 milliards de dollars supplémentaires.

L'administration fédérale doit réduire les dépenses tout en améliorant simultanément l'infrastructure délabrée du pays, comme les autoroutes et les routes fédérales. Avec les coûts de construction qui augmentent, 2,024 milliards d'euros supplémentaires seront nécessaires d'ici 2024. Les politiques de gauche et des Verts exhortent le ministre des Transports Wissing à modifier sa stratégie.

Le fardeau financier pour les projets d'autoroutes et de routes fédérales augmente. Le gouvernement fédéral prévoit un besoin de financement global de 179,7 milliards d'euros pour les projets d'autoroutes fédérales dans le plan actuel de l'infrastructure de transport fédérale, ce qui représente une augmentation d'environ 15,4 milliards d'euros par rapport au rapport de l'année précédente.

L'augmentation des coûts de construction se reflète dans les besoins de financement globaux. L'indice des prix de construction pour les autoroutes fédérales a augmenté de plus de 9 % en 2023 par rapport à l'année précédente.

"La hausse des coûts à 180 milliards d'euros indique que la construction et l'extension extensives des autoroutes ne sont plus financièrement viables pour les budgets gouvernementaux", a commenté Victor Perli, porte-parole du budget de la gauche. Le ministre fédéral des Transports Volker Wissing devrait changer de cap et annuler les projets de nouvelle construction inutiles. "Les fonds sont désespérément nécessaires pour l'entretien des routes existantes, en particulier les ponts d'autoroute en mauvais état. Il y a beaucoup de travail à faire, mais les fonds manquent."

Paula Piechotta, porte-parole du budget des Verts, a noté un retard important dans l'entretien des chemins de fer, des ponts d'autoroute et des écluses après 16 ans de grandes coalitions. "L'entretien ne peut être évité. Il ne devrait même pas être envisagé de reporter à nouveau les mesures d'entretien." Lena Donat, experte en mobilité de Greenpeace, a ajouté : "Les coûts de construction de nombreux projets d'autoroutes sont hors de contrôle. Les dommages environnementaux et climatiques des autoroutes supplémentaires n'ont jamais été évalués de manière réaliste." Wissing doit réexaminer l'équilibre des coûts et des avantages pour les routes prévues.

La Commission, composée de ministres et de politiques, discute des coûts croissants et des fonds nécessaires pour les projets d'infrastructure. Compte tenu des contraintes financières, la Commission réfléchit aux projets potentiels à annuler ou à reporter pour allouer des fonds à l'entretien de l'infrastructure existante.

