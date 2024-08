- Les dépenses en hausse - le secteur de l'aviation face à une éventuelle fermeture

L'augmentation prévue des taxes sur le trafic aérien prévue pour mai est prévue entraîner des annulations de vols dans les aéroports allemands, selon des sources du secteur aéronautique. "Les frais d'aéroport excessifs nous coûteront environ 4 millions de sièges vacants pendant le prochain horaire de vol d'hiver", a déclaré Joachim Lang, PDG de la Fédération allemande de l'industrie aéronautique (BDL), dans une interview avec le journal "Welt". En plus de l'augmentation des taxes, Lang a cité l'augmentation des frais de contrôle de sécurité et de gestion du trafic aérien en Allemagne, qui ont presque doublé, comme défis financiers. Ces frais sont beaucoup plus bas dans d'autres pays. "Cela oblige les compagnies aériennes à examiner si elles peuvent encore voler en Allemagne de manière rentable."

Par la suite, la compagnie aérienne à bas prix irlandaise Ryanair a exhorté l'administration fédérale à annuler l'augmentation de la taxe sur le trafic aérien. Sinon, la compagnie aérienne réduirait ses services dans les aéroports allemands de 10 % supplémentaires ou 1,5 million de sièges pendant la prochaine saison estivale et délocaliserait ses opérations vers des pays plus abordables sur le plan des coûts. De plus, le champion des compagnies aériennes en Europe a plaidé en faveur de frais de contrôle du trafic aérien réduits et de l'annulation de l'augmentation prévue des frais pour les passagers à l'aéroport. Lang a soutenu la position de Ryanair. "Ça ne ressemble pas à du chantage, mais plutôt à une logique. On devrait apprécier sa franchise."

Depuis qu'il a été nommé PDG de la BDL en début de juillet, Lang plaide en faveur de la mise en place de revenus de la taxe sur le trafic aérien augmentée pour favoriser les carburants aéronautiques durables, conformément aux termes de l'accord de coalition. Deux milliards d'euros suffiraient, "pour décarboner tout un secteur", selon Lang. "Le gouvernement fédéral n'aurait qu'à verser deux milliards, qu'il récupérerait également auprès de nous". L'administration "feu tricolore" a augmenté la taxe sur les billets en raison de la crise financière. Cette directive concerne tous les vols décollant des aéroports allemands.

La Commission a exprimé son soutien à la proposition de Joachim Lang d'allouer des revenus de la taxe sur le trafic aérien augmentée pour promouvoir les carburants aéronautiques durables. La réponse attendue du gouvernement fédéral pourrait avoir un impact significatif sur le secteur aéronautique en Allemagne.

