- Les dépenses élevées incitent Ryanair à envisager d'annuler des vols supplémentaires

Ryanair, la compagnie aérienne low-cost irlandaise, a supplié l'administration allemande de renoncer à l'augmentation prévue de la taxe sur les voyages aériens, prévue pour mai. Sinon, la compagnie pourrait réduire de 10 % ou 1,5 million de sièges sa capacité dans les aéroports allemands pendant la période estivale à venir, en déplaçant ses opérations vers des pays où les coûts sont plus faibles.

La principale compagnie aérienne d'Europe a également demandé une réduction des frais de contrôle de la circulation aérienne et un gel de la hausse prévue des frais de sécurité des passagers dans les aéroports. La compagnie affirme que les lourdes taxes et frais imposés par l'État sont la principale raison pour laquelle l'Allemagne a connu la plus lente reprise du trafic aérien après la Covid par rapport aux autres pays européens. Selon le PDG Eddie Wilson, "le marché du trafic aérien en Allemagne est dans un état critique et nécessite une réparation immédiate". Il a attribué les tarifs élevés en Allemagne aux taxes et frais excessifs de l'État, ainsi qu'à "le monopole de prix exclusif de Lufthansa".

Les vols européens sont devenus plus chers

L'Office fédéral de la statistique allemand a récemment confirmé les prix élevés des billets dans le pays. Si les prix des vols long-courriers ont légèrement baissé pendant la première moitié de 2024, les vols européens étaient encore 2,7 % plus chers par rapport à l'année précédente déjà élevée. L'association allemande de l'industrie aéronautique, BDL, a également exprimé ses préoccupations concernant les coûts d'exploitation élevés et a suggéré une suspension des taxes sur les voyages aériens.

Destatis Prix des billets 1er semestre 2024 DLR Moniteur des bas coûts - Communiqué officiel

Le PDG de la compagnie, Eddie Wilson, a souligné que les tarifs élevés en Allemagne sont principalement dus aux taxes et frais de l'État. Le prix des vols européens a augmenté de 2,7 % par rapport aux prix déjà élevés de l'année précédente, comme le confirme l'Office fédéral de la statistique allemand.

Lire aussi: