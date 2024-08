Les dépenses des ménages liées à l'énergie pèsent lourdement sur les familles est-allemandes.

Les maisons de l'Est allemand supportent un fardeau disproportionné en termes de dépenses d'énergie, selon les estimations vérifiées du site de comparaison Verivox. Une fois les différences de pouvoir d'achat prises en compte, les coûts de chauffage, d'électricité et de carburant s'élèvent à environ 22 % de plus que ceux de leurs homologues de l'Ouest. Cette contrainte financière est la plus forte en Thuringe, tandis que la Bavière est la moins touchée.

En moyenne, un ménage allemand d'environ deux personnes dépense 4 297 euros par an pour les fournitures d'énergie, selon Verivox. Les ménages de l'Ouest dépensent presque la même chose, 4 280 euros, tandis que ceux de l'Est dépensent 100 euros de plus, mais restent nevertheless en dessous du coût total.

Cependant, l'écart se creuse lorsque l'on tient compte des niveaux de revenu. En tenant compte du pouvoir d'achat, les coûts annuels de l'énergie s'élèvent à 4 139 euros à l'Ouest et à 5 042 euros à l'Est - une différence notable de plus d'un cinquième. Les ménages de Thuringe sont les plus touchés par cette différence, avec des coûts d'énergie 23 % supérieurs à la moyenne nationale, suivis de Brême à 20 %, de Saxe à 19 % et de Mecklembourg-Poméranie occidentale à 18 %.

Les ménages du sud de l'Allemagne ont un fardeau moins lourd

Les coûts de l'énergie sont faibles en Bavière, selon Verivox, soit 10 % en dessous de la moyenne nationale lorsque l'on tient compte du pouvoir d'achat. La Bade-Wurtemberg est à huit pour cent, tandis que la Hesse est à cinq pour cent. Le revenu moyen par ménage en Allemagne de l'Ouest est de 58 333 euros, tandis qu'il est de seulement 48 977 euros à l'Est, soit une baisse de 16 %. Bien que le coût par unité d'énergie soit le même pour les deux régions, les logements de l'Est allemand paient plus cher en raison des tarifs plus élevés. Selon Verivox, il y a peu de différence dans les prix du carburant, mais il y a un certain écart dans les coûts de l'électricité et du chauffage.

"Dans l'ensemble, les ménages des anciens États fédéraux doivent consacrer environ sept pour cent de leur pouvoir d'achat à l'électricité, au chauffage et au carburant, contre environ neuf pour cent dans les anciens États fédéraux", a déclaré Thorsten Storck de Verivox. "Les prix de l'énergie entre l'Est et l'Ouest peuvent être attribués en partie aux frais de réseau. L'exploitation, l'entretien et l'extension du réseau électrique montrent une différence d'environ trois pour cent dans les coûts de l'électricité et jusqu'à 10 % dans les tarifs de gaz naturel à l'Est."

Les prix de l'énergie plus élevés à l'Est entraînent une contrainte financière

Lire aussi: