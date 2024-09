Les dépenses de santé et les obligations fiscales: réglementation et exemptions

Les dépenses liées à la santé, telles que les séances de thérapie et les consultations chez le médecin, peuvent être considérées comme une charge financière extraordinaire dans les déclarations d'impôt dans des circonstances spécifiques. Cependant, cette exemption s'applique uniquement aux frais de médicaments lorsqu'ils sont accompagnés d'une prescription médicale valide ou d'un reçu.

Selon Daniela Karbe-Geßler de la Fédération des contribuables, si une personne est confrontée à des problèmes de santé persistants ou chroniques, un seul certificat est suffisant pour couvrir tous les frais de médicaments et les traitements liés à la condition. Aucun autre certificat n'est requis pour les achats ultérieurs.

Conditions supplémentaires : Dépenses personnelles raisonnables dépassées

Afin que les dépenses médicales soient déductibles de l'impôt, elles doivent dépasser l'engagement financier personnel raisonnable. Ce seuil varie de 1 % à 7 % du revenu total et dépend des revenus et de la situation familiale. Les personnes ayant un revenu élevé et sans enfants doivent dépenser plus en frais de santé avant de pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt.

Une autre règle pour pouvoir déduire les dépenses liées à la santé est qu'elles doivent être inévitables. Cela s'applique si le contribuable ne peut éviter ces dépenses en raison d'obstacles juridiques, factuels ou moraux. Cela comprend les coûts liés à :

traiter les maladies,

rendre la maladie plus gérable, ou

réduire ses conséquences négatives.

L'origine de la maladie, que ce soit due à des risques auto-infligés tels que des habitudes malsaines ou des sports dangereux, n'affecte pas l'éligibilité à la déduction.

Théorique vs. Pratique : Le tribunal fiscal de Munich débat de l'affaire des compléments alimentaires contre le cancer

Ce qui peut sembler simple en théorie peut se révéler complexe dans la pratique. Par exemple, le tribunal fiscal de Munich (Affaire no 15 K 286/23) s'est penché sur cette question. Les compléments alimentaires pour les patients atteints de cancer peuvent-ils être considérés comme inévitables, ce qui permettrait une déduction fiscale valide ? Contre toute attente, le tribunal n'a pas rendu de décision définitive, mais un appel a été déposé.

Maintenant, le tribunal fiscal fédéral (BFH) doit statuer sur l'affaire (Affaire no VI R 23/24). Karbe-Geßler conseille aux contribuables confrontés au même dilemme de déposer une objection et de demander la suspension de la procédure. Cela maintient la notification fiscale en vigueur jusqu'à ce que le BFH rende sa décision.

Dans certains cas, les individus peuvent devoir soumettre une déclaration d'impôt qui comprend le coût de l'achat de compléments alimentaires éligibles à la déduction fiscale, si ces compléments sont prescrits par un professionnel de santé dans le cadre du plan de traitement et sont considérés comme des dépenses médicales inévitables. Comprendre les règles et les conditions relatives au dépassement des dépenses personnelles raisonnables et l'inévitabilité des dépenses est crucial pour déterminer si ces compléments peuvent être déduits de l'impôt.

