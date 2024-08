Les dépenses de retraite du gouvernement suisse sont de 4 milliards de francs

Le gouvernement suisse a admis s'être trompé dans le calcul des dépenses de pensions, soit près de quatre milliards de francs suisses (4,2 milliards d'euros).

En 2033, les dépenses du système de pensions suisse devraient être d'environ quatre milliards de francs suisses moins que ce qui avait été calculé précédemment, selon l'Office fédéral des assurances sociales, qui a annoncé cela mardi. Cette différence représente environ six pour cent.

Les partis de gauche et les syndicats ont réagi à l'erreur de calcul avec une vive critique. Le Syndicat suisse (SGB), la plus grande organisation syndicale du pays, a déclaré que cela mettait en question le résultat serré d'un référendum sur l'augmentation de l'âge de la retraite pour les femmes. "Le gouvernement fédéral a considérablement influencé la politique des pensions avec ses scénarios négatifs et a exercé une forte pression pour des coupes", a-t-il poursuivi.

En 2022, la population suisse a approuvé de justesse l'augmentation de l'âge de la retraite pour les femmes d'une année, à 65 ans. Suite à la révélation de l'erreur de calcul, les Verts ont annoncé sur la plateforme en ligne X qu'ils envisageraient de contester le référendum, qui a été adopté avec une majorité serrée de seulement 50,5 pour cent. Les Social-démocrates ont exprimé leur choc et ont appelé à un nouveau référendum.

Entre-temps, le gouvernement suisse a annoncé une enquête sur l'incident.

