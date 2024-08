Les dépenses de logement, qui sont énormes, posent un défi important aux personnes qui étudient ou apprennent.

Les frais de vie élevés imposent une pression financière importante aux jeunes qui poursuivent des études ou une formation professionnelle. Selon l'Office fédéral de la statistique, les étudiants vivant indépendamment consacrent environ 54 % de leur revenu ménage à leur logement. Pour les apprentis dans une situation similaire, c'est environ 42 %, ce qui est également supérieur à la moyenne de 25 % pour l'ensemble de la population. Par conséquent, plus de la moitié (61 %) des étudiants sont considérés comme étant trop sollicités par leurs frais de logement.

En général, les revenus des jeunes ne sont pas élevés. Parmi les étudiants gérant leur propre ménage, le revenu net moyen l'an dernier s'élevait à 867 euros, dont 41 % provenait de leurs revenus personnels. Près de 32 % de ce revenu provenait de soutiens privés, tels que les prestations de l'entourage familial. Les bourses et les subventions, comme les avantages BAföG, représentaient environ 15 % du revenu.

Pour 41 % des étudiants, leur famille était leur principale source de revenu. Plus d'un tiers (36 %) dépendaient principalement de leur propre travail pour leur revenu.

Pour les apprentis gérant leur propre ménage, cependant, pas moins de 80 % de leur revenu provenait de leur propre salaire. Leur revenu net moyen s'élevait à 1,240 euros. Pour presque 91 % des apprentis, leurs propres revenus constituaient la plus grande partie de leur revenu.

Compte tenu du coût élevé de la vie et des faibles revenus de nombreux étudiants et apprentis, il est encore plus important d'investir dans une éducation et une formation approfondies. Malgré les frais de logement élevés, une majorité d'étudiants et d'apprentis reconnaissent l'importance d'améliorer leurs compétences et leurs connaissances grâce à l'éducation et à la formation.

