- Les dépenses croissantes dans la gestion des loups suscitent des critiques à l'encontre du ministère

Les dépenses de l'État de Rhénanie-Palatinat pour les initiatives visant à protéger le bétail contre les attaques de loups ont connu une augmentation constante ces dernières années. En 2019, environ 155 000 euros ont été dépensés, selon le ministère de l'Environnement de Mayence en réponse à une question de la faction parlementaire CDU. En 2020, ce montant a atteint environ 293 500 euros, puis a bondi à environ 729 000 euros en 2021. En 2022 et 2023, les dépenses s'élevaient respectivement à environ 668 500 et 688 000 euros.

Les "mesures de protection du bétail contre les loups" autorisées dans les zones de prévention désignées, telles que listées par les Forêts de l'État de Rhénanie-Palatinat, comprennent les frais liés aux clôtures électriques et accessoires, les frais de main-d'œuvre pour la mise à niveau d'une clôture permanente existante ou les coûts d'entretien pour un chien de protection du bétail. Des régions comme celles du Westerwald ou de l'Eifel sont désignées comme telles lorsque la présence d'au moins un loup résidant dans la région spécifique peut être présumée.

Depuis 2021, la Rhénanie-Palatinat abrite un "Centre de coordination Lynx et Loup" (Kluwo), agissant comme point de contact principal pour les questions concernant les deux espèces. Ce centre covers des sujets tels que la surveillance, la prévention et les relations publiques, entre autres. Les dépenses de Kluwo, à l'exclusion du financement de la protection du bétail, ont également connu une augmentation ces dernières années - passant d'environ 240 000 euros en 2021 à environ 597 000 euros en 2023.

Des coûts découlent également de l'examen du bétail abattu. Selon le ministère, les dépenses s'élevaient à environ 8 400 euros en 2019, encore sous la responsabilité de la Fondation pour la nature et l'environnement à l'époque. En 2023, ces coûts avaient atteint environ 34 000 euros. L'évaluation et la documentation d'un incident - maintenant supervisées par Kluwo - sont une condition préalable au dépôt de demandes d'indemnisation pour les dommages causés par les loups au bétail. Les paiements de compensation totaux se sont élevés à environ 1 685 euros en 2019, environ 4 800 euros en 2020 et environ 13 900 euros en 2022.

L'augmentation des coûts peut être attribuée à la croissance de la population de loups dans l'État, bien qu'elle ne soit pas encore au niveau d'autres États fédéraux comme la Basse-Saxe ou le Brandebourg. Le loup a été réintroduit en tant qu'espèce indigène en Rhénanie-Palatinat il y a une douzaine d'années, comme l'a expliqué le ministère de l'Environnement dans sa réponse. La stratégie de gestion des loups de l'État vise à promouvoir une coexistence harmonieuse entre les humains et les loups, une approche qui s'est avérée réussie.

Cependant, la faction parlementaire CDU de l'opposition a un point de vue divergent. Son porte-parole sur la politique de la chasse, Horst Gies, a commenté qu'aucune conséquence tangible n'était apparue des fonds alloués à la gestion des loups depuis 2019. "Ce que le ministère de l'Environnement écologiste prône n'est rien de plus qu'une pseudo-politique de contrôle de la population."

Le premier loup a été enregistré dans le Westerwald en 2012, plus de 100 ans après le dernier en Rhénanie-Palatinat moderne. Malheureusement, l'animal a été illégalement abattu quelques semaines plus tard. En réponse, l'État a élaboré un plan de gestion des loups, traitant de la question de quelles mesures de protection peuvent être mises en place dans les zones où il y a des loups, identifiant des conditions appropriées et précisant les personnes de contact pour l'agriculture et l'élevage de moutons.

