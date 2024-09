Les dépenses actuelles de maintien des salaires pendant la maladie ont atteint un sommet historique, selon l'Institut de recherche sur l'emploi (IW).

Plus de travailleurs qu'auparavant, salaires en hausse et un taux de maladie en augmentation : les employeurs ont dû débourser un montant record de 69,7 milliards de dollars en salaires pendant les absences maladie l'an dernier, selon un calcul de l'Institut économique (IW) favorable aux entreprises. Cela représente une augmentation significative par rapport aux 14 dernières années, les coûts ayant presque triplé, selon l'IW - bien que cette cifra ne soit pas ajustée en fonction de l'inflation.

Le rapport de l'IW, publié le vendredi, est basé sur des chiffres du ministère fédéral du Travail et des caisses d'assurance maladie légales. Selon ces sources, les caisses d'assurance maladie légales ont enregistré une moyenne de 13,2 jours de travail en 2010 où les employés ont présenté un certificat médical. En revanche, ce chiffre a atteint 22,6 jours en 2022 et devrait à peine diminuer en 2023.

L'augmentation du taux de maladie est attribuable à plusieurs facteurs, selon le rapport de l'IW. Dans les effectifs vieillissants, on s'attend à des maladies liées à l'âge comme les troubles musculaires et squelettiques. De plus, la proportion de maladies mentales parmi tous les jours de travail perdus a constamment augmenté ; celles-ci entraînent généralement des absences plus longues, avec une moyenne de 40,4 jours de travail. L'impact de la pandémie de COVID-19 sur le taux de maladie reste incertain.

L'auteur du rapport, Jochen Pimpertz, a plaidé en faveur de la limitation des arrêts maladie par téléphone pour prévenir tout abus potentiel. Dans de tels cas, les arrêts maladie par téléphone devraient être délivrés uniquement par un médecin de famille ou un médecin basé en Allemagne. De plus, les employés devraient être tenus de consulter un médecin local s'ils sont diagnostiqués avec une maladie respiratoire pendant leurs vacances à l'étranger.

Les coûts estimés pour les employeurs pour couvrir les salaires pendant les arrêts maladie l'an dernier se sont élevés à 64,8 milliards de dollars bruts. Selon l'IW, cela comprend une estimation de 11,9 milliards de dollars de cotisations de sécurité sociale, soit un total de 76,7 milliards de dollars.

