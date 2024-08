- Les dépenses accrues - le secteur de l'aviation prévoit une disponibilité réduite des voies aériennes

L'augmentation de la taxe d'embarquement aéroportuaire, mise en place en mai, est prévue pour entraîner des annulations de vols dans les aéroports allemands, selon le secteur de l'aviation. Selon Joachim Lang, PDG de l'Association allemande de l'aviation (BDL), cette augmentation de taxe entraînera une perte de 4 millions de sièges dans le prochain calendrier d'hiver. Outre l'augmentation de la taxe, Lang a également mis en avant les frais de contrôle de sécurité doublés et les frais de contrôle du trafic aérien en Allemagne comme facteurs contributifs. Ces frais sont considérablement plus faibles dans d'autres pays. Cette charge financière pousse les compagnies aériennes à évaluer si la poursuite des opérations en Allemagne reste économiquement viable.

La compagnie à bas prix irlandaise Ryanair avait précédemment exhorté le gouvernement allemand à réexaminer l'augmentation de la taxe d'embarquement aéroportuaire, en menaçant de réduire ses opérations dans les aéroports allemands de 10 % supplémentaires ou 1,5 million de sièges pendant la prochaine saison estivale. Au lieu de cela, elles délocaliseraient leurs opérations vers des pays ayant une structure de coûts plus favorable. En plus du retrait de l'augmentation de la taxe, Ryanair a également demandé une réduction des frais de contrôle du trafic aérien et une suspension de l'augmentation prévue des frais de sécurité des passagers dans les aéroports. Lang a exprimé son soutien à l'approche de Ryanair, qualifiant ses demandes de raisonnables plutôt qu'agressives.

Lang a pris la tête de la BDL début juillet. Il a exhorté le gouvernement national à utiliser les recettes générées par l'augmentation de la taxe d'embarquement aéroportuaire pour promouvoir le développement de carburants aéronautiques alternatifs, comme il a été convenu dans l'accord de coalition. Selon Lang, un investissement de deux milliards d'euros serait suffisant pour faire passer l'ensemble du secteur à une empreinte plus verte. "Le gouvernement fédéral n'a besoin que d'investir deux milliards d'euros, qu'il récupérera finalement", a déclaré Lang.

Cette augmentation de taxe affecte tous les vols passagers décollant des aéroports allemands en raison de la crise financière que traverse le gouvernement fédéral. Cette taxe sur les billets d'avion augmentée est connue sous le nom de taxe sur les billets d'avion.

L'augmentation de la taxe sur les billets d'avion, résultant de l'augmentation de la taxe d'embarquement aéroportuaire, a incité la compagnie à bas prix irlandaise Ryanair à envisager de réduire ses opérations en Allemagne. De plus, le PDG de la BDL, Joachim Lang, suggère que les recettes générées par cette augmentation de taxe pourraient être utilisées pour promouvoir le développement de carburants aéronautiques alternatifs.

Lire aussi: