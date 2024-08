- Les démocrates ont officiellement choisi Walz comme candidat à la vice-présidence.

Les Démocrates aux États-Unis ont officiellement déclaré Tim Walz comme leur choix pour le poste de vice-président pour les élections de novembre prochain lors de leur convention à Chicago. Des milliers de délégués ont participé à cette réunion massive et ont organisé un vote symbolique pour Walz, le gouverneur du Minnesota, en tant que bras droit supposé de Kamala Harris dans la course à la présidence démocrate. Les deux avaient été précédemment nommés via un sondage en ligne avant la convention.

En raison des contraintes de temps pour l'impression des bulletins de vote dans un État, les Démocrates ont accéléré le processus de sélection du candidat et l'ont géré numériquement. Ainsi, le vote à Chicago est purement symbolique. Un autre vote cérémoniel est également prévu pour Harris dans la nuit de mercredi.

Walz est prévu pour faire un discours important lors de la convention dans la nuit de jeudi, tandis que Harris montera sur scène dans la nuit de vendredi. L'apparition de Harris sert de point d'orgue aux quatre jours de célébration, conçus pour célébrer le nouveau duo et leur donner un coup de pouce pour la dernière ligne droite de la campagne.

