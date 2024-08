Les démocrates montreront le danger perçu pour la démocratie qu'ils croient que Trump représente, en offrant des occasions de parler aux législateurs connectés au comité du 6 janvier.

Un représentant de l'équipe de la vice-présidente Kamala Harris a confirmé à CNN que les représentants Jamie Raskin du Maryland et Bennie Thompson du Mississippi, tous deux connus pour leur rôle dans le comité qui a enquêté sur l'insurrection du 6 janvier, prendront la parole lors du convention. Le comité a conclu dans son rapport de 2022 que Trump devrait être interdit de briguer à nouveau un mandat public.

Aquilino Gonell, ancien officier de police du Capitole blessé lors de l'attaque du 6 janvier, interviendra également lors du convention. Depuis, Gonell est devenu un critique vocal de Trump et des républicains qui continuent de le soutenir, considérant leur défense de ceux qui ont participé à l'attaque comme une trahison.

Gonell, défenseur de Harris, a déclaré : "L失败 de Donald Trump à condamner la violence du 6 janvier 2021 est une trahison envers chaque officier qui a risqué sa vie ce jour-là - et envers chaque vétéran qui a sacrifié pour notre nation". Il a ajouté : "Comment pouvez-vous soutenir la police ou la Constitution si vous accordez des grâces à ceux qui ont tenté de détruire notre démocratie, de nuire à nos dirigeants et d'attaquer les forces de l'ordre ?"

L'ancien représentant de l'Illinois Adam Kinzinger, autre membre du comité du 6 janvier, est prévu pour prendre la parole lors du convention jeudi, selon les rapports précédents. Kinzinger, maintenant commentateur politique de CNN, était parmi les 10 républicains de la Chambre qui ont voté pour destituer Trump pour "incitation d'une insurrection" liée à l'attaque du Capitole.

Le groupe connu sous le nom de "Tennessee Three" - les représentants Justin Jones, Justin Pearson et Gloria Johnson - est également attendu pour prendre la parole lors du convention. Jones et Pearson ont été expulsés de la Chambre du Tennessee en 2021 après avoir mené une protestation pour le contrôle des armes sur le sol de la Chambre. Cependant, ils ont réussi à regagner leur siège lors de l'élection suivante.

La représentante Jasmine Crockett du Texas et le sénateur de Géorgie Raphael Warnock, pasteur de l'église baptiste Ebenezer d'Atlanta où le Dr Martin Luther King Jr. a servi, sont également prévus pour prendre la parole lors du convention pendant la semaine. Crockett a servi à la législature du Texas en 2021 lorsque les démocrates ont essayé d'empêcher la législation restrictive sur le vote dans l'État, tandis que Warnock a été un défenseur fort des valeurs démocratiques.

Avant de se retirer de la course à l'élection de 2024, le président Joe Biden a souligné que Trump représentait une menace pour la démocratie en tant que partie intégrante de sa campagne. Bien que la nouvelle campagne de Harris accorde moins d'importance à ce sujet, l'équipe de Harris fera savoir cette semaine qu'elle considère cela comme une préoccupation majeure pour les électeurs.

"We will remind all Americans of the importance of this election for freedom and the future of our democracy," a déclaré un responsable de la campagne.

Le débat autour de la politique et du potentiel futur de Trump en

