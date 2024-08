Les démocrates entament une action en justice pour empêcher la mise en œuvre de nouvelles réglementations de certification électorale soutenues par le parti républicain en Géorgie.

Le procès, déposé devant la cour d'État de Géorgie par le Comité national démocrate, le Parti démocrate de Géorgie et les représentants démocrates de divers conseils électoraux de comté, conteste deux règles récemment mises en place par la Commission électorale de l'État de Géorgie. Ces règles permettent aux officiels électoraux d'effectuer une "inspection raisonnable" avant de vérifier les résultats des élections et confèrent aux membres des conseils électoraux de comté l'autorité d'enquêter sur les décomptes de votes.

Cette action en justice marque une importante escalade d'un différend qui a été en ébullition depuis des semaines, suscité par les actions de trois membres républicains de la Commission électorale de l'État, qui ont été félicités par l'ancien président Donald Trump pour leurs actions.

Trump a perdu en Géorgie avec une marge de plus de 10 000 voix en 2020, faisant de cet État un point focal de ses vaines tentatives pour renverser l'élection avec des allégations de fraude électorale, qui se sont avérées infondées.

Les démocrates demandent une décision de justice qui rende clair que les supervisors électoraux n'ont pas la discrétion de prolonger la certification des résultats électoraux ou de refuser de les certifier.

Ils demandent à la cour de déclarer que "absent un ordre judiciaire valide contraire, les supervisors électoraux doivent confirmer les résultats de l'élection du 5 novembre 2024 au plus tard à 17h00 le 12 novembre 2024".

Le mémoire cite plusieurs affaires électorales passées en Géorgie pour soutenir que "la loi de Géorgie a toujours considéré la certification électorale comme non discrétionnaire".

Si les officiels électoraux ont des préoccupations concernant d'éventuelles irrégularités électorales, ils sont libres de les exprimer pendant le processus de certification, permettant ainsi de les considérer et de les résoudre par des juges dans tout procès électoral ultérieur. Cependant, ils ne peuvent pas utiliser ces irrégularités électorales (ou autre chose) comme raison de retarder la certification ou de la refuser entirely, unless a valid court order is issued.

Le processus de certification est la confirmation officielle des résultats du vote, qui est un composant crucial de la procédure électorale, servant de vérification finale avec le bureau du secrétaire d'État.

D'ordinaire, la Commission électorale de l'État à cinq membres est responsable de l'exécution des tâches procédurales avant l'élection. Toutefois, de nouveaux appointés partisans ont récemment poussé les limites des pouvoirs de la commission.

Les trois nouveaux appointés républicains, qui sont devenus membres de la commission cette année grâce à des appointments du législateur d'État et du GOP de Géorgie, ont attiré l'attention suite à la mention de Trump lors de l'un de ses récents rassemblements à Atlanta.

La mention de Trump par Trump a suscité des préoccupations chez les critiques de la nouvelle commission, qui suspectent que les membres républicains de la Commission électorale de l'État font, officiellement ou non, la cour à l'ancien président, qui a fait de la Géorgie la cible de ses allégations de fraude électorale généralisée.

Ceci est "au sujet de la protection de tous les électeurs", a déclaré la membre républicaine de la commission Janelle King à CNN lors d'une interview récente. "Je m'assure de faire ce qui est juste. Je suis reconnaissant pour le soutien du président, mais je n'agis au nom de personne".

Les démocrates de l'État de Géorgie et les défenseurs des droits de vote ont appelé le gouverneur républicain Brian Kemp à enquêter sur les membres de la Commission électorale de l'État. La semaine dernière, la sénatrice démocrate de l'État Nabilah Islam Parkes a déposé une plainte éthique officielle de l'État affirmant que les membres de la commission électorale Janelle King, Rick Jeffares et Dr. Janice Johnston ont violé la loi de l'État en poussant pour des changements de règles si proches de l'élection générale.

La Commission électorale de l'État n'existe pas pour aider les républicains à gagner des élections ou à enrichir ses membres", a déclaré la sénatrice de l'État Islam Parkes.

Cette histoire a été mise à jour avec des détails supplémentaires.

CNN’s Nick Valencia et Mounira Elsamra ont contribué à ce rapport.

Le défi juridique en cours devant la cour d'État de Géorgie est un mouvement important dans la politique plus large de l'intégrité électorale, car il conteste des règles qui pourraient potentiellement influencer les résultats électoraux.

La demande des démocrates dans le procès met en évidence l'importance qu'ils attachent à un processus de certification électorale clair et rapide en politique.

