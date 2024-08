Les démocrates en compétition pour la Chambre veulent Harris sans courir vers elle.

Lee, qui se targue de se concentrer sur les problèmes locaux et de rester à l'écart du haut de la liste de son parti, déclare que sa région a connu une augmentation de 400 % des bénévoles depuis que la vice-présidente Kamala Harris est devenue la candidate démocrate présumée, injectant une poussée critique dans sa course à la Chambre qui a toujours été déterminée par la participation.

“Ce type d’enthousiasme, l’augmentation du bénévolat, c’est ce qui nous mènera à la ligne d’arrivée”, a déclaré Lee à CNN.

Mais même si Harris a potentiellement incité les électeurs à quitter leur canapé et à se rendre à la table, cela ne signifie pas que les démocrates comme Lee, dont la course pourrait déterminer si son parti reprend le contrôle de la Chambre des représentants, prévoient de changer leur message et de s’aligner davantage sur Harris.

“I will continue to run the race the way I’ve always run my race, which is focusing on hyper-local issues”, a ajouté la démocrate du Nevada.

En conversant avec une douzaine de parlementaires et de candidats démocrates courant dans des courses compétitives dans tout le pays, un thème commun est apparu. Avec Harris et son nouveau colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, les démocrates ont ressenti une augmentation tangible d’énergie dans leurs districts, grâce à des pics de bénévoles, de dons et de participation aux événements. Mais cela n’a pas entraîné de changement de stratégie de campagne, la plupart des candidats restant wishful de maintenir le haut de la liste à distance de leurs campagnes construites autour des problèmes locaux.

Au sud-est de Lee, l’ancienne législatrice de l’Arizona Kirsten Engel essaie de renverser un district républicain en Arizona qui repose partiellement sur la frontière États-Unis-Mexique et décrit l’enthousiasme de l’herbe récente qu’elle ressent, inspiré par Harris, comme “indéniable”.

Engel voit Harris comme un défenseur efficace des droits à l’avortement mais dit qu’elle continuera à critiquer les deux partis en ce qui concerne la gestion de la sécurité frontalière et la réforme de l’immigration.

“Aucun des deux partis n’a bien traité l’Arizona et la frontière”, a déclaré Engel. “L’administration Trump a séparé les familles à la frontière. L’administration Biden a été très lente à réaliser, vous savez, la crise à la frontière.”

La paire de démocrates a déclaré que la distance avec leur parti sur la frontière se serait produite quelle que soit la personne en tête de liste, rejetant les tentatives républicaines de qualifier Harris de “czar de la frontière” et critiquant les républicains pour avoir bloqué un paquet bipartite sur la frontière au Congrès qui aurait pu avoir un réel impact.

Les candidats comme ceux de l’ouest de la Pennsylvanie ont cependant eu des questions plus spécifiques à Harris, en particulier sur sa précédente position de bannir le fracking, le mode principal d’extraction de gaz pour l’énergie dans les États clés – y compris la Pennsylvanie, qui fournit des emplois cruciaux dans la région industrielle.

Un responsable de campagne de Harris a déclaré le mois dernier qu’elle ne soutenait plus l’interdiction du fracking, mais les démocrates reconnaissent que Harris devra faire cette affirmation directement aux électeurs et construire rapidement des ponts avec les syndicats et les constituants clés que le président Joe Biden a entretenus pendant des décennies.

Le représentant Chris Deluzio, qui soutient Harris, a déclaré à CNN qu’il était ravi d’entendre qu’elle avait abandonné sa précédente position sur le fracking.

“I’m glad to hear her say that’s not what she intends to do. That’s not what this administration has done. I think it’s important to continue the work that President Biden has done to frankly help our energy security and help us meet our climate goals”, a déclaré le démocrate de Pennsylvanie à CNN.

“I know that is a priority for a lot of folks in the building trades and those industries around here, and they certainly have made their views very clearly known all the way to the top”, a-t-il ajouté.

Le bras de campagne républicain a saisi certaines de ses positions passées de sa première course présidentielle, notamment le fracking, alors qu’ils ont tenté de développer une stratégie pour cibler les démocrates dans des courses difficiles. Mais cela n’a pas empêché les parlementaires républicains de rester sur le message, certains allant jusqu’à la qualifier de “DEI embauche”.

D’autres restent plus directs dans leur éloignement par rapport au parti, et par extension Harris.

Le démocrate Rudy Salas, qui cherche à renverser un district républicain compétitif en Californie que Biden a remporté en 2020, a déclaré à CNN que faire campagne avec Harris n’était “pas comme une chose déterminante” et est l’un des nombreux démocrates à travers le pays qui prévoient de sauter la convention.

Il voit l’énergie que Harris a apportée à la course comme quelque chose qu’il doit capturer mais ne prévoit pas de changer son message en s’éloignant des problèmes locaux.

Environ trois heures au sud de Salinas, le démocrate Will Rollins chante une chanson différente.

En tant que ancien procureur fédéral courant pour remplacer le député républicain Ken Calvert de Californie, Rollins voit le passé de Harris en tant qu’avocate générale de l’État comme une grande aide pour sa campagne. Il a déclaré que le refrain de Harris sur scène d’être un procureur qui a poursuivi tous les types de criminels qui connaissent le type de Trump, est le thème exact qu’il utilise contre son opposant, et il commence souvent ses événements en reprenant certaines de ses lignes emblématiques.

“I wish I had seen her line before we filmed all of our ads”, a déclaré Rollins. “I mean, I try to work it into my own remarks, at least in the same theme because I do think it really resonates with swing voters.”

Et compte tenu de l’augmentation des dons de sa campagne au cours du dernier mois et de la croissance de la suite sur les réseaux sociaux, Rollins a déclaré qu’il avait le budget pour embaucher un vidéaste pour aider son équipe de médias sociaux, faisant partie de ses efforts stratégiques pour attirer les jeunes électeurs à sa campagne grâce au contenu organique que la campagne de Harris a fourni, qui dit avoir entraîné une augmentation de ses propres plateformes de médias sociaux dans l’ensemble.

“C’est definitely part of a targeted effort to get young people out to vote, which I definitely believe she will help me do in a way that nobody else could”, a déclaré Rollins de Harris.

Walz sert ‘viande et pommes de terre’ politique

En choisissant Walz, la campagne de Harris a fourni à de nombreux démocrates courant dans des courses compétitives un partenaire bienvenu.

Représ. Ann Kuster du New Hampshire, qui préside un grand groupe de démocrates modérés se présentant dans des circonscriptions clés, a déclaré à CNN qu'elle avait reçu un déluge d'appels de parlementaires souhaitant faire campagne avec le gouverneur du Minnesota.

Walz a précédemment servi 12 ans au Congrès, représentant un district rural à tendance conservatrice qui étaitmostly dominated by Republicans avant et après son mandat.

“I think he is going to be spectacular for us,” Kuster told CNN. “He can go into those districts and campaign with us. You have to be able to communicate. Tim is the person who can do that. He has walked the walk.”

Lawmakers and candidates pointed to Walz’s history as an educator, specifically a football coach, and his ability to bring businesses to his state as governor as some aspects of his record they plan to highlight.

Democratic Rep. Vicente Gonzalez of Texas, who served with Walz in Congress said the governor is about “basic, you know, meat-and-potatoes politics,” adding, “I think he is going to bring a lot of stability to the next administration.”

Meanwhile, Republicans, led by Donald Trump’s running mate Ohio Sen. JD Vance stepped up his attacks on Walz’s portrayal of his military career, accusing him of ducking service in Iraq when he left the Army National Guard and ran for Congress in 2005.

Les démocrates font le point sur les raisons de l'enthousiasme pour Harris

Dans tout le pays, les parlementaires et les candidats attribuent la vague palpable d'enthousiasme sur le terrain à Harris étant le messager historique que Biden ne pouvait pas être.

Au-delà d'être une candidate historique, Harris apporte également une énergie fraîche à un parti qui a connu trois semaines de tumulte après la performance désastreuse de Biden lors du débat, soulevant de sérieuses questions sur son acuité mentale.

Alors que les démocrates ont mis en avant le parcours de Biden, il semblait, selon la représentante démocrate Jahana Hayes du Connecticut, que “ces gens devaient expliquer, expliquer, expliquer.”

Maintenant, Hayes dit que l'enthousiasme de l'herbe est palpable : “Je n’aurais pas attendu que ça dure aussi longtemps, mais tous les jours, ça se construit sur lui-même.”

Avec Biden ne se représentant pas, les démocrates n'ont plus à passer du temps à dévier les attaques de leurs adversaires républicains sur l'âge de Biden et à défendre leur soutien à lui. Ce soulagement a été ressenti le plus palpablement, disent les candidats et les responsables de campagne, par la vague de bénévoles pour le tocage de portes.

La démocrate Sue Altman, qui cherche à renverser le représentant républicain Thomas Kean Jr. du New Jersey, attribue le doublement de la participation à un récent événement de tocage de portes en partie à des électeurs qui ne se sentent plus préoccupés par Biden et excités par la perspective de Harris. Au lieu d'être motivés par “la peur et la trepidation”, elle a dit que ses électeurs se présentaient avec “de l'espoir, de l'enthousiasme et de la joie”.

“I think there was a lot of nervousness about Biden’s ability to make the case against Trump,” Altman told CNN. “And now, with Harris at the top of the ticket, I think we’ve proven we could meet the moment when our presidential candidate wasn’t ready to run again.”

Altman n'était pas la seule démocrate à voir la participation augmenter lors d'un effort du parti pour mobiliser les bénévoles dans les circonscriptions clés. L'organisme chargé de la campagne démocrate à la Chambre a vu son plus haut nombre de portes tocées en une seule semaine cette année et a connu une augmentation de 58 % des bénévoles pendant la semaine marquant les 100 jours avant l'élection de novembre.

Le démocrate Shomari Figures, qui se présente dans un nouveau district de l'Alabama qu'il appelle “le berceau du mouvement des droits civiques”, a dit que la candidature de Harris et sa potentialité d'être non seulement la première femme président

