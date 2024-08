- Les demandeurs d'asile reçoivent une aide par carte de paiement <unk> MV offre un avantage supplémentaire

Le Mecklembourg-Poméranie occidentale choisit officiellement la société néerlandaise Yoursafe pour les cartes de paiement des demandeurs d'asile

Le Mecklembourg-Poméranie occidentale a terminé le processus de sélection pour la carte financière conçue pour les demandeurs d'asile et a attribué le contrat à la société néerlandaise Yoursafe. "La solution de paiement de Yoursafe correspond parfaitement à nos attentes pour le lancement, la mise en œuvre et l'amélioration d'un système de carte de paiement pour les personnes ayant droit aux prestations pour demandeurs d'asile conformément à la loi sur les prestations pour demandeurs d'asile", a déclaré le ministre de l'Intérieur Christian Pegel (SPD), dont le département a lancé l'appel d'offres européen en janvier.

Il est maintenant temps de planifier les aspects pratiques de la mise en œuvre et du déploiement de la carte de paiement dans le MV et de fixer un calendrier. Selon le plan actuel, les demandeurs d'asile vivant dans le centre d'accueil initial pourraient recevoir leur première carte de débit dans les trois mois à venir. Cela reste dans les temps. La carte peut être utilisée dans les magasins comme une carte de giro classique, mais elle ne prend pas en charge les transferts internationaux.

La carte de paiement simplifie les tâches administratives

Les retraits d'argent d'une allocation mensuelle non spécifiée seront également offerts gratuitement. En introduisant cette carte, la complexité des paiements en espèces mensuels dans les centres d'accueil initiaux, les bureaux de l'immigration et les logements communautaires locaux et municipaux devrait diminuer.

Le 6 novembre 2023, le Conseil des ministres de l'Intérieur a approuvé l'utilisation d'une carte de paiement pour les bénéficiaires des prestations conformément à la loi sur les prestations pour demandeurs d'asile. Les États ont établi des normes minimums nationales prévalentes. Alors que le Mecklembourg-Poméranie occidentale et la Bavière ont opté pour des solutions de carte de paiement uniques, ils ont convenu de maintenir des conditions comparables dans tout le pays. Les États fédéraux restants ont conclu une procédure d'achat unifiée d'

