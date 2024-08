Les demandes d'aide financière pour les collèges seront retardées pour certains étudiants après le déploiement raté de l'année dernière.

La version 2025-2026 de la Free Application for Federal Student Aid, ou FAFSA, sera publiée le 1er octobre pour un sous-ensemble d'étudiants, puis rendue disponible à un nombre croissant de candidats au cours des deux mois suivants.

La FAFSA sera pleinement disponible à tous les étudiants le 1er décembre au plus tard, a déclaré le ministère de l'Éducation mercredi.

Ce retard suit une lancée chaotique de la version mise à jour de la FAFSA pour l'année universitaire 2024-2025. Les modifications apportées au formulaire visent à faciliter son remplissage et à fournir plus d'aide financière aux étudiants et aux familles, mais la mise en œuvre a été entachée de problèmes. Lorsque la nouvelle version de la FAFSA a été publiée en décembre dernier, elle n'était initialement disponible que pendant quelques heures à la fois.

Cette mauvaise lancement a entraîné des retards significatifs pour les étudiants, nombreux étant toujours en attente de lettres d'attribution d'aide financière – qui indiquent combien ils devront payer pour les études universitaires – lorsqu'ils essaient de deciding où s'inscrire pour l'année à venir.

Les parlementaires des deux côtés de l'allée ont critiqué la lancement de la FAFSA et exprimé des préoccupations selon lesquelles les complications avec le formulaire pourraient empêcher certains étudiants à faible revenu d'aller à l'université.

"C'est inacceptable. Pour la deuxième année consécutive, l'administration Biden-Harris rate la date traditionnelle pour rendre le formulaire FAFSA disponible aux étudiants", a déclaré le sénateur républicain Bill Cassidy de Louisiane dans un communiqué.

Cassidy, membre principal du Comité sénatorial de la Santé, de l'Éducation, du Travail et de la Pension, a présenté plus tôt cet été une législation qui obligerait le ministère de l'Éducation à rendre la FAFSA disponible le 1er octobre de chaque année. La loi n'a pas encore été soumise au vote.

Le nouveau processus de lancement de la FAFSA a été décidé en fonction des commentaires des parties prenantes.

"Nous avons constamment entendu dire que le produit devrait être testé et fonctionner correctement avant que les parties ne soient lancées", a déclaré le secrétaire à l'Éducation Miguel Cardona lors d'une conférence téléphonique avec les journalistes.

La sortie progressive est censée éviter que la plupart des étudiants et des familles ne rencontrent des problèmes avec la nouvelle FAFSA. La phase de test permettra au ministère de corriger tout problème éventuel avant que le formulaire ne soit disponible pour tous. L'an dernier, un nouveau programme de déclaration fiscale gratuite de l'IRS a été lancé de manière similaire en plusieurs phases.

Le ministère de l'Éducation a également apporté des changements à la direction de son bureau Federal Student Aid pour relancer la FAFSA cette année. L'ancien directeur du bureau, Richard Cordray, a demis ses fonctions en avril, et Jeremy Singer – qui a pris un congé temporaire en tant que président de The College Board – dirige maintenant l'opération FAFSA.

