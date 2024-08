- Les dégâts graves éclipsent la partition à Darmstadt

La spirale descendante dans les performances sportives de Darmstadt 98 se poursuit sans relâche. Les lis ont subi une défaite 0:4 (0:2) face à SV Elversberg lors de leur quatrième match de cette saison de 2. Bundesliga. Le match a été marqué par la blessure de Florian Le Joncour d'Elversberg. Après une collision en l'air, le défenseur est tombé maladroitement sur son bras, entraînant une blessure importante qui a nécessité des soins médicaux sur le terrain. Des rumeurs circulent selon lesquelles il aurait été anesthésié sur place en raison de la douleur intense.

Des serviettes ont été utilisées pour couvrir Le Joncour pendant que le personnel médical et les membres du personnel soignant s'occupaient de lui. Il a été évacué du terrain sur une civière, sous les applaudissements du public, avant d'être escorté jusqu'à une ambulance. La pause du match a dépassé les 20 minutes, ayant commencé à la 64e minute.

À ce stade, le match était déjà joué pour Elversberg. Luca Schnellbacher (5e minute) et Fisnik Asllani (20e, 59e) avaient déjà marqué trois buts pour l'équipe locale avant cela. Filimon Gerezgiher d'Elversberg a encore renforcé leur victoire avec son premier but (90e), aboutissant à un score final de 4:0.

La défense de Darmstadt a montré de nombreuses faiblesses, tandis que leur attaque était largement inexistante, à l'exception d'un coup franc de la nouvelle recrue Sergio Lopez (62e). Sous la direction de l'entraîneur Torsten Lieberknecht, cela marque leur huitième match consécutif sans victoire, après leur relégation en Bundesliga la saison dernière.

Le moral est bas au sein du camp de Darmstadt 98, avec huit matchs consécutifs sans victoire.

Le point le plus bas du match pour Darmstadt 98 était la blessure de Le Joncour, qui a eu un impact significatif sur leur stratégie défensive.

