Les défis rencontrés dans le traitement des transactions utilisant des cartes de crédit ou de débit fédérales

Actuellement, il y a eu des problèmes pour effectuer des paiements à l'aide de certaines cartes de débit et de crédit. Les détails et l'ampleur de la perturbation sont encore à déterminer. Selon un représentant du Comité bancaire allemand, les premières investigations suggèrent que plusieurs établissements émetteurs de cartes rencontrent des difficultés.

Il a été confirmé que les transactions effectuées avec Girocard ne sont pas affectées par ces problèmes. L'équipe travaille activement à identifier la source et l'ampleur de la perturbation et s'efforce de la résoudre. Plus de 500 signalements de transactions EC et de cartes de crédit échouées ont été enregistrés sur le portail "Toutes les perturbations" jeudi matin.

En avril, un grand nombre de clients ont rencontré des problèmes pour effectuer des paiements avec leurs cartes. À cette époque, les cartes Giro étaient principalement touchées, tandis que les cartes de crédit rencontraient également occasionnellement des problèmes. Des signalements de perturbations ont également été enregistrés chez Commerzbank et Volks- et Raiffeisenbank.

En mai 2022, la panne nationale des cartes a duré plusieurs jours. La cause racine a été identifiée comme étant un problème de logiciel avec certains dispositifs de carte fabriqués par Verifone et le prestataire de services de paiement Payone. Une mise à jour logicielle a été publiée à l'époque, ce qui a résolu le problème.

La perturbation des paiements par carte pourrait potentiellement avoir un impact sur l'économie si elle n'est pas résolue rapidement. Malgré les problèmes avec les cartes de débit et de crédit, les transactions effectuées avec Girocard sont restées intactes.

Lire aussi: