Les défenseurs du travail en Israël ont plaidé pour un arrêt de travail national, prévu pour lundi.

Le forum des otages de la famille a plaidé en faveur d'une large manifestation, et la figure de l'opposition Jair Lapid a soutenu cette demande. Malheureusement, six otages ont été découverts un samedi dans un tunnel de Rafah, situé dans la région de la bande de Gaza sud. Il s'est écoulé presque onze mois depuis l'ample offensive de Hamas contre Israël, et pourtant, 97 otages restent entre les mains de Hamas et d'autres associations palestiniennes militantes. Parmi eux, il est rapporté que 33 ont tragiquement trouvé la mort.

Jair Lapid, en tant que figure de l'opposition, a également exhorté ses partisans à rejoindre la manifestation soutenue par le forum des otages de la famille. Suite au soutien de Jair Lapid, des appels ont été lancés pour une large participation à la manifestation dans tout Israël.

