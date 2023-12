Les défenseurs des droits civiques et les groupes de santé publique demandent à l'administration Biden d'agir sur l'interdiction du menthol

Les groupes ont déclaré que l'administration pourrait traîner les pieds pour éviter de s'aliéner les électeurs noirs, qui sont disproportionnellement plus susceptibles de fumer des menthols.

"Ce qui nous préoccupe dans ce retard, c'est qu'il n'y a aucune raison de le faire", a déclaré à CNN Yolonda Richardson, présidente-directrice générale de la Campagne pour des enfants sans tabac, qui s'est exprimée lors de la réunion. "Je ne suis pas dans leur position, mais je pense que si vous mettez en balance deux sortes d'intérêts différents qui sont importants pour vous, alors faites ce qu'il faut, qu'en dites-vous ?

La Food and Drug Administration ( FDA ) a déclaré à CNN en octobre que l'interdiction était une "priorité absolue pour la FDA", et Mme Richardson a déclaré qu'initialement, l'administration s'était engagée à agir avant la fin de l'année.

"C'est leur règle", a-t-elle déclaré. "On peut espérer qu'ils ont estimé que les données scientifiques étaient suffisantes.

Elle a déclaré qu'elle avait quitté la réunion de mardi avec le sentiment "assez positif" que les préoccupations des groupes avaient été entendues, mais elle a également indiqué qu'ils avaient toujours le sentiment de devoir continuer à faire pression sur l'administration pour qu'elle agisse.

Inquiétudes concernant les retards

Bien que la FDA envisage d'interdire les cigarettes mentholées depuis près de dix ans, ce n'est qu'en octobre qu'elle a finalement fait ce que les groupes antitabac ont qualifié d'avancée "capitale" en envoyant les règles définitives sur la question à la Maison-Blanche pour examen.

Dans le cadre du vaste processus d'élaboration des règles du gouvernement fédéral, l'agence qui réglemente le tabac ne peut pas simplement finaliser une règle et faire entrer l'interdiction en vigueur. Le Bureau de la gestion et du budget de la Maison-Blanche doit approuver le texte proposé par la FDA.

Or, lorsque le gouvernement fédéral a publié sa liste de tâches réglementaires, appelée "Unified Agenda of Regulatory and Deregulatory Actions", au début du mois de décembre, il a indiqué que la règle définitive sur le menthol n'était pas attendue avant le mois de mars.

Face à ces inquiétudes, une coalition de plus d'une douzaine de groupes de défense des droits civiques et de la santé publique de premier plan a déclaré avoir rencontré mardi le secrétaire à la santé et aux services sociaux, Xavier Becerra, et des responsables de la Maison-Blanche pour les encourager à promulguer une interdiction dès à présent.

"Il s'agit d'une question de santé publique qui n'avait rien à voir avec la politique, mais qui a maintenant tout à voir avec la politique", a déclaré Carol McGruder, membre fondatrice et coprésidente du African American Tobacco Control Leadership Council, qui a assisté à la réunion à la Maison-Blanche.

"Il s'agit d'un produit qui a tué un million de Noirs au cours des 20 dernières années. C'est le premier tueur, et il doit donc figurer à tout moment parmi les cinq premières priorités politiques", a déclaré M. McGruder.

L'American Heart Association, l'American Lung Association, la Truth Initiative, l'African American Tobacco Control Leadership Council, le National Council of Negro Women, la NAACP, la National Coalition on Black Civic Participation et d'autres organisations qui souhaitent une action immédiate sur le tabac aromatisé ont participé à cette réunion virtuelle.

Le Bureau de la gestion et du budget de la Maison-Blanche, qui supervise les réglementations du pouvoir exécutif, n'a pas répondu à la demande de CNN de commenter l'état d'avancement de la règle.

"Comme il est d'usage pour toutes les règles, l'OIRA s'efforce de programmer des réunions avec tous les demandeurs pendant que la règle est en cours d'examen. L'OIRA n'approuve pas les participants", a déclaré un fonctionnaire de l'administration, se référant à l'Office de l'information et des affaires réglementaires, qui fait partie de l'Office de la gestion et du budget.

La possibilité de sauver des vies

Bien que le nombre de fumeurs de cigarettes aux États-Unis soit tombé à l'un des niveaux les plus bas de l'histoire, la proportion de fumeurs de menthols a augmenté, selon le CDC. Le tabagisme reste la première cause de mortalité évitable aux États-Unis.

La question est particulièrement importante pour la communauté noire car, pendant des décennies, l'industrie du tabac a commercialisé de manière agressive les menthols à leur intention, une démarche qui a porté ses fruits. Une étude réalisée en 2020 a montré que si 43 % de tous les fumeurs adultes fumaient des menthols, c'était le cas de plus de 83 % des fumeurs noirs.

Selon une étude réalisée en 2022, l'interdiction des cigarettes mentholées permettrait de sauver jusqu'à 654 000 vies aux États-Unis en l'espace de 40 ans, dont celles de 255 000 membres de la communauté noire.

Selon une étude du Council on Foreign Relations, cette mesure permettrait également d'éliminer certaines des disparités importantes en matière de santé entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis.

Les noirs meurent beaucoup plus souvent que les blancs de maladies liées au tabagisme, notamment d'accidents vasculaires cérébraux, de maladies cardiaques et de cancers du poumon ; les noirs représentent 12 % de la population des États-Unis, mais la communauté est responsable de 41 % des décès prématurés liés au tabagisme et de 50 % des années de vie perdues associées à la consommation de produits du tabac mentholés entre 1980 et 2018, d'après une étude.

Selon l'étude du Council on Foreign Relations, si les menthols étaient interdits, l'écart entre les décès dus au cancer du poumon chez les Noirs et les Blancs se résorberait en cinq ans.

Une interdiction des menthols pourrait également empêcher les enfants de commencer à fumer. Les études montrent que les cigarettes mentholées sont attrayantes pour les nouveaux fumeurs, car l'arôme masque le goût et l'odeur âpres qui rebutent certains d'entre eux. Le menthol anesthésie également la gorge, ce qui facilite l'inhalation profonde de la fumée dangereuse.

Plus de lamoitié des enfants qui fument choisissent des cigarettes au menthol, selon les CDC. Des études ont montré que les enfants qui fumaient des menthols étaient plus susceptibles de devenir des fumeurs réguliers que des fumeurs occasionnels.

La coalition a passé en revue un grand nombre de ces statistiques lors de la réunion de cette semaine, et Mme McGruder a déclaré qu'elle en était ressortie pleine d'espoir. Les fonctionnaires de l'administration semblaient "engagés et attentifs", a-t-elle déclaré. Le fait que parmi les participants se trouvaient des organisations puissantes "qui ont l'estime de notre peuple" et qui représentent les électeurs noirs, dont l'administration aura besoin lors des élections de l'année prochaine, a également contribué à la réussite de la coalition.

Le Dr Kimberly Jefferies Leonard, vice-présidente du réseau d'action contre le cancer de l'American Cancer Society, s'est également montrée optimiste à l'issue de la réunion.

"Je pense qu'en raison du nombre de personnes qui se sont présentées et qui sont venues, je pense que l'administration nous a entendus et qu'elle a entendu notre appel et notre cri", a-t-elle déclaré.

L'American Heart Association, qui était également représentée à la réunion, a déclaré qu'elle appréciait l'occasion qui lui était donnée de s'entretenir avec la Maison Blanche.

"Alors que nous attendons les règles définitives, les fabricants de tabac continuent de cibler les communautés et d'attirer de nouveaux consommateurs avec des cigarettes mentholées et des cigares aromatisés. Les recherches sont terminées. Les preuves sont claires. L'attente doit cesser", a déclaré Nancy Brown, PDG de l'American Heart Association, dans un courriel adressé à CNN.

Face à l'opposition d'autres groupes

La coalition espérait que la réunion permettrait de contrer le discours des groupes financés par l'industrie du tabac, comme le National Action Network du révérend Al Sharpton, qui a également rencontré récemment la Maison-Blanche pour tenter de s'opposer à la réglementation.

Début décembre, le calendrier public des réunions de l'administration Biden montrait que l'industrie du tabac avait récemment exercé une forte pression. Sur les 41 réunions consacrées à la règle du menthol au cours du mois écoulé, 38 ont été organisées avec des groupes de l'industrie du tabac et leurs alliés.

L'un des arguments de ces groupes est qu'une interdiction criminaliserait les fumeurs de menthol et encouragerait des interactions plus meurtrières avec la police. La FDA et les défenseurs de la lutte antitabac affirment que ce n'est pas le cas.

"Il ne s'agit pas de la personne qui se trouve dans la rue", a déclaré M. McGruder. "Fumer une cigarette au menthol n'est pas illégal. Si vous vous en procurez une ou si vous en fabriquez une, c'est votre affaire. Il s'agit de l'industrie du tabac, qui fait tout ce qu'elle peut pour garder ses crochets dans notre communauté".

Justin Bibb, maire de Cleveland, une ville clé dans un État clé dans toute élection présidentielle, a également participé à la réunion de mardi avec la Maison Blanche. Pour lui, l'interdiction du menthol est importante à la fois sur le plan personnel et sur le plan politique.

"J'ai perdu mon père trop tôt parce qu'il était dépendant de la cigarette - Newports, pour être précis - et mon grand-père est également mort d'un cancer du poumon. J'ai donc vu de nombreux cas, en tant qu'enfant ayant grandi dans la ville et en tant que maire, où les fabricants de tabac s'en prennent à la communauté noire", a déclaré M. Bibb.

Cleveland, qui compte plus de 46 % de Noirs, est en tête du pays avec un taux de tabagisme de 35 %, soit plus de trois fois la moyenne nationale.

Cette année, M. Bibb a présenté un projet visant à interdire la vente de produits du tabac aromatisés dans sa ville, mais les républicains du Parlement de l'Ohio ont déclaré qu'ils souhaitaient empêcher les gouvernements locaux de mettre en place de telles interdictions. Le pouvoir étant limité, M. Bibb estime qu'une action fédérale est absolument nécessaire.

"Il est grand temps que le président et le Congrès fassent preuve d'un véritable leadership afin de faire évoluer cette question", a-t-il déclaré.

Une interdiction constituerait une déclaration importante, selon Jefferies Leonard.

"Elle montrerait que l'administration se préoccupe des vies noires et enverrait à nos communautés le message que l'administration pense que les vies noires comptent vraiment", a-t-elle ajouté.

RJ Reynolds, le fabricant des cigarettes Newport, la marque de cigarettes mentholées la plus populaire du pays, a déclaré à CNN début décembre qu'une interdiction ferait beaucoup plus de mal que de bien aux fumeurs noirs.

"Reynolds a clairement exprimé sa position sur l'interdiction des cigarettes mentholées - nous sommes fermement convaincus qu'il existe des moyens plus efficaces de réduire les effets nocifs du tabac que d'interdire des produits. Une interdiction des cigarettes mentholées nuirait à la santé publique, au lieu de la favoriser", précise le communiqué.

Mme McGruder s'insurge contre les propos des fabricants de tabac qui affirment qu'une interdiction nuirait à la communauté : "C'est tellement cynique qu'ils inversent leur ciblage raciste et pernicieux de notre communauté", a-t-elle déclaré.

L'interdiction ne peut être laissée à l'appréciation des États, a-t-elle ajouté. Deux d'entre eux, le Massachusetts et la Californie, ont interdit les cigarettes mentholées avec un certain succès, mais non sans opposition.

Lorsque la Californie a adopté son interdiction du menthol, l'industrie a proposé un référendum pour maintenir les produits dans les rayons. Les électeurs ont rejeté cette demande, mais les entreprises ont créé de nouveaux produits qui sont des produits chimiques "non mentholés", dit McGruder, pour imiter le menthol. L'industrie a également intenté un procès à l'État.

"C'est sans fin. C'est pourquoi nous devons agir au niveau fédéral", a déclaré M. McGruder. "Nous avons besoin d'être protégés contre cette industrie enragée qui ne s'arrêtera jamais.

Son groupe et les autres affirment qu'ils ont l'intention de maintenir la pression. Le 18 janvier, des "funérailles du menthol" seront organisées à Washington pour rendre hommage aux 45 000 Noirs qui meurent chaque année de maladies liées au tabac et pour encourager la Maison-Blanche à agir maintenant.

Si une interdiction est mise en place, le "vrai travail commence", a déclaré M. McGruder. Il faudra des ressources supplémentaires, des programmes de sevrage tabagique adaptés à la culture, des efforts pour éliminer le racisme systémique et mieux prendre en compte les déterminants sociaux de la santé.

"Nous avons besoin de la même vigueur et de la même attention que celles que l'industrie nous a accordées pour ensemencer notre communauté avec la dépendance", a déclaré M. McGruder. "Nous avons besoin de la même attention et du même amour de la part de notre pays, de notre gouvernement, de la FDA, du CDC, pour aider les gens à se débarrasser de ces produits addictifs.

Betsy Klein, René Marsh et Brenda Goodman de CNN ont contribué à ce reportage.

